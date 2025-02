As ações estão ocorrendo semanalmente com objetivo de garantir o acesso aos direitos e serviços para essa população que vive em vulnerabilidade social

publicado em 21/02/2025

Secretaria de Direitos Humanos segue com trabalhos de abordagem social às pessoas em situação de rua (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Dando continuidade ao trabalho de abordagem social às pessoas que se encontram em situação de rua, equipe da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com a Polícia Militar, percorreu, novamente, na manhã desta quinta-feira (20/2), as praças da Matriz, São Bento e Santa Luzia, e também a Concha Acústica e locais estratégicos como Velório Municipal e os bairros São João, Estação e Pozzobon. No início desta semana a Secretaria também realizou outras abordagens para entender a situação de cada pessoa e encaminhá-las aos serviços necessários com o objetivo de fazê-las sair desta condição.No trabalho desta manhã, cinco pessoas foram abordadas, porém, quatro recusaram ajuda. Deste total, uma foi encaminhada para Casa Abrigo Irmãos de Emaús e duas realizaram o cadastro. No início da semana, outras 19 pessoas haviam sido abordadas pelas equipes.Nilton Santiago, secretário de Direitos Humanos, explicou sobre como é feito o acolhimento. “Nossa ação é feita de maneira respeitosa, levando em consideração a dignidade e a autonomia de cada indivíduo. Oferecendo alternativas que possam ajudá-los a superar as condições de vulnerabilidade, focando em medidas que busquem a inclusão e integração dessas pessoas na sociedade e reconhecendo os direitos humanos e a individualidades de cada um.”A Secretaria de Direitos Humanos fica na Rua São Paulo, 3741, bairro Patrimônio Velho. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3422-2770.