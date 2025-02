Van do Sebrae-SP estará estacionada em eventos de comemoração ao Dia Internacional da Mulher

publicado em 28/02/2025

Empreendedores de Votuporanga e Santa Fé do Sul terão a oportunidade de receber consultorias gratuitas do Sebrae-SP nos dias 7 e 8 de março. O atendimento será realizado pelo Sebrae Móvel, veículo adaptado para oferecer orientações personalizadas a pequenos empresários e pessoas interessadas em abrir o próprio negócio. A ação integra a programação de eventos em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

Em Votuporanga, o serviço estará disponível no dia 7 de março, das 9h às 12h, na Concha Acústica, localizada na Rua Amazonas, no Centro da cidade. Já em Santa Fé do Sul, o atendimento ocorrerá no dia 8 de março, das 8h às 12h, na Praça da Igreja Matriz, na Rua Sete, nº 942, também no Centro.

O Sebrae Móvel é uma unidade itinerante que percorre diferentes municípios do Estado de São Paulo com o objetivo de aproximar o atendimento da instituição da população local. No local, especialistas do Sebrae-SP estarão à disposição para esclarecer dúvidas sobre gestão de negócios, formalização de empresas, planejamento financeiro, marketing, entre outros temas voltados ao desenvolvimento do empreendedorismo.

De acordo com Marcos José Amâncio, gerente regional do Sebrae-SP, a iniciativa busca incentivar a participação das mulheres no universo dos negócios, promovendo o empoderamento feminino e o fortalecimento econômico local.

“As consultorias são abertas ao público em geral e não há necessidade de agendamento prévio”, relatou ele.