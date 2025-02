A honraria reconhece município como parceiro do “FNAS pelo Brasil”, iniciativa que visa aprimorar a Política Nacional de Assistência Social

publicado em 15/02/2025

Seba é o único prefeito do Brasil a receber prêmio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (Foto: Reprodução)

Da redaçãoO prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSD), recebeu anteontem, em Brasília (DF) a única Comenda do Brasil destinada a um prefeito pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A honraria reconhece município como parceiro do “FNAS pelo Brasil”, iniciativa que visa fortalecer e aprimorar a Política Nacional de Assistência Social em todo o território nacional.A entrega da Comenda foi realizada durante o 2º Encontro Nacional de Fundos de Assistência Social, que está sendo realizado em Brasília-DF, no Instituto Serzedello Corrêa (ISC), reunindo gestores e representantes de todo o país. Jorge Seba estava acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, e da secretária Assistência Social e Desenvolvimento Social de Votuporanga, Meire Regina de Azevedo.“Para nós é uma honra receber este reconhecimento. O nosso governo tem o Social como uma de suas bases principais de trabalho. Temos que cuidar das pessoas e garantir o desenvolvimento social e ações que garantam esta meta serão sempre promovidas”, celebrou o prefeito Jorge Seba.O FNAS pelo Brasil busca orientar gestores, trabalhadores e conselheiros sobre a correta aplicação dos recursos destinados à assistência social. Além disso, o programa busca aprimorar a gestão financeira e orçamentária dos fundos municipais e estaduais de assistência social, garantindo que os recursos cheguem de forma eficiente a quem mais precisa.“Agradeço ao prefeito Jorge Seba por acreditar e ser o principal incentivador de política pública na área social, permitindo que a nossa população tenha acesso a serviço de qualidade e que promovam qualidade de vida. O nosso reconhecimento também aos servidores da Secretaria de Assistência Social que faz tudo acontecer”, completou a secretária Meire Regina de Azevedo.