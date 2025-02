Homem foi contido e a Polícia Militar acionada para o registro da ocorrência; apesar da confusão, ninguém se feriu

publicado em 28/02/2025

Morador invadiu a Câmara com uma caminhonete e partiu para cima dos vereadores, mas foi contido (Foto: A Cidade)

Da redaçãoO clima segue quente para os vereadores, depois da aprovação de projetos polêmicos como a “taxa do lixo” e os cargos na Prefeitura de Votuporanga. Revoltado, um morador invadiu a sede da Câmara Municipal com uma caminhonete, partiu para cima de vereadores e descarregou uma série de ofensas. Depois de muita discussão ele foi contido a Polícia Militar acionada para o registro da ocorrência.Conforme apurado pelo, a confusão começou por volta das 16h. Um comerciante local, aparentemente em surto, teria se revoltado com uma série de questões pessoais e também envolvendo serviços públicos, como a demora para uma consulta médica.Ele então entrou em sua caminhonete, uma GM/S10, e seguiu para a Câmara, onde subiu a calçada e avançou pela porta de vidro, que só não se quebrou porque é automática e abriu quando o veículo se aproximou. As rodas, no entanto, chegaram a ficar para o lado de dentro do saguão de entrada do Poder Legislativo.O homem, então, desceu do carro e começou a ofender os vereadores que encontrou pela frente, dentre eles Chandelly Protetor (Republicanos), o Sargento Marcos Moreno (PL) e Cabo Renato Abdala (PRD). Descontrolado, ele ainda teria partido para cima dos parlamentares e ao ser repreendido, teria tentado agredir Cabo Renato, que é ex-policial militar e utilizou técnicas de imobilização para contê-lo.A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local. O caso foi registrado como desinteligência e o morador liberado em seguida.