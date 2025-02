Novos equipamentos serão instalados em pontos estratégicos, segundo o Governo do Estado, para contribuir com a redução de acidentes

publicado em 19/02/2025

Até o mês de maio os radares da Rodovia Euclides da Cunha e Péricles Bellini devem voltar a funcionar na região (Foto: A Cidade)

Da redaçãoDepois de mais de três anos sem fiscalização eletrônica, a velocidade nas rodovias que cortam Votuporanga voltará a ser controlada em pelo menos três pontos fixos da Euclides da Cunha (SP-320) e Péricles Belini (SP-461). O DER (Departamento de Estradas e Rodagens) do Estado de São Paulo já assinou a ordem de serviço para a instalação de 649 novos radares fixos nas rodovias estaduais de São Paulo e, a partir de agora, as empresas contratadas terão até 90 dias para finalizar a instalação.Ao todo, a licitação prevê a instalação de 649 novos radares em estradas de todo o Estado de São Paulo, sendo que 36 deles foram reservados para a região noroeste paulista. A perspectiva é de que até meados de maio de 2025, os equipamentos estarão em funcionamento, realizando a fiscalização de velocidade nos trechos não-concedidos do estado.Os dispositivos serão instalados em pontos estratégicos, mapeados como aqueles com maiores índices de acidentalidade, levando em consideração também outros fatores, como tipo de acidente registrado, alta velocidade praticada, condições geométricas da via, possíveis pontos críticos, e proximidade de passagem de fauna, entre outros.Em Votuporanga os equipamentos serão instalados na rodovia Euclides da Cunha em dois trechos, um na altura do km 516 (Pontilhão do São Cosme) e outro no km 522 (nas proximidades do Posto Trevão). Já na Péricles Belini (Pontilhão do Frango Rico). Todos, portanto, devem voltar para mesmo local onde estavam instalados até 2021, quando foram retirados após o fim do contrato.Além dos pontos em Votuporanga, outros 12 radares serão instalados na rodovia Euclides da Cunha: um em Bálsamo (km 462), três em Tanabi (km 477 e dois no km 479), Cosmorama (km 498), dois Fernandópolis (km 551 e 556), dois em Jales (km 578 e 583) dois em Santa Fé do Sul (ambos no km 623) e um em Rubinéia (km 628).“Os novos radares contratados pelo DER simbolizam o compromisso do Governo de São Paulo em priorizar a segurança dos usuários e reforçar a mensagem de que toda vida importa. Queremos ir além da Segunda Década de Ação para a Segurança Viária, da ONU, que propõe a redução de 50% das mortes e lesões no trânsito até 2030, buscando chegar o mais perto possível de zerar esse índice”, afirma o superintendente do DER-SP, Sergio Codelo.Além da fiscalização de velocidade, os novos radares serão capazes de contar automaticamente os eixos dos veículos para fins estatísticos e transmitir em tempo real os dados para uma central do Departamento. Eles são do tipo Fixo-Redutor e Fixo-Controlador – e não do tipo conhecido popularmente como radar “anti-migué” (radar Doppler).O radar Fixo-Redutor será instalado apenas em locais com maior adensamento urbano, com maior presença de pedestres e ciclistas, contando com display para mostrar a velocidade dos veículos durante a sua passagem. Já o radar Fixo-Controlador faz a medição de velocidade sem o uso de display, em trechos rurais com maior velocidade. Ambos os modelos fazem a verificação por meio de um laço indutivo, embutido num ponto fixo, instalado sob o pavimento da via.