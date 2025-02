Secretaria de Cultura ainda aguarda o desfecho de uma licitação que busca contratar uma empresa para fazer a gestão do serviço

publicado em 28/02/2025

Toda a estrutura da tirolesa e dos pedalinhos no Parque da Cultura já está pronta, falta só contratar a empresa para gestão (Foto: A Cidade)

Da redaçãoAnunciados como novas atrações turísticas para Votuporanga, a tirolesa e o “pedalinho” do Parque da Cultura estão prontos desde o final do ano passado, mas ainda não foram disponibilizados ao público. Todo o processo técnico de instalação já foi concluído e testado, mas a Secretaria de Cultura e Turismo ainda aguarda o desfecho de uma licitação que busca contratar uma empresa para fazer a gestão do serviço.A tirolesa tem uma torre de lançamento com piso a três metros de altura. De lá, três cabos de 180 metros de comprimento, içados a cinco metros de altura, atravessam a represa de uma ponta a outra do Parque da Cultura (das margens rua Ângelo Bimbato até às margens da avenida Francisco Ramalho de Mendonça), onde foi construída uma rampa de chegada com acessibilidade.Já os pedalinhos, quatro no total, possuem um formato de “cisne” e os usuários terão que utilizar coletes salva-vidas para passear pela represa do Parque. Todas as atividades, ainda, serão acompanhadas por monitores treinados para garantir a segurança da população e é justamente isso que está faltando para eles entrarem em funcionamento.De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo a previsão e´ de que assim que o processo licitatório for concluído o serviço seja iniciado, com expectativas de que ocorra ainda neste primeiro semestre."Nossa intenção e´ que através desses atrativos aumente ainda mais o número de visitantes e de turistas na nossa cidade para usufruir desses serviços", explicou a secretária Janaina Silva.A construção contou com recursos do Governo do Estado, por intermédio do MIT (Município de Interesse Turístico), ou seja, um investimento especifico para ser aplicado em turismo. No total, foram investidos cerca de R$ 550 mil em uma iniciativa que busca fomentar o lazer e o turismo no principal cartão postal da cidade.