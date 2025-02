Prefeitura contratou uma empresa, por R$ 585 mil para a execução das obras de paisagismo na Avenida do Pozzobon

publicado em 11/02/2025

Prefeitura contratou uma empresa, por R$ 585 mil para a execução das obras de paisagismo na Avenida do Pozzobon (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redaçãoA Prefeitura de Votuporanga homologou nesta semana a licitação para a contratação da empresa que irá executar os trabalhos de paisagismo na revitalização a Avenida Emílio Arroyo Hernandes, a popular Avenida do Pozzobon. A empresa contratada foi a Paviecon Engenharia, Construções e Avaliações, de Rio Preto, que receberá pouco mais de R$ 585 mil pelo serviço.O projeto de paisagismo prevê o plantio de árvores como sete copas africana, pata de vaca hibrida rosa, resedá branco e palmeira carpentária em canteiros espalhados por toda a avenida, além de plantas como guaimbé, barba de serpente, trapoeraba roxa e capim do texas roxo. A empresa também terá que plantar grama esmeralda em todos os canteiros e flores como clusia e aspargo alfinete nas floreiras.Além de plantar as árvores, flores e plantas, a vencedora da licitação ainda será a responsável pela instalação do sistema de irrigação. A partir da assinatura da ordem de serviço, a contratada terá o prazo de 90 dias para entregar o paisagismo de toda a avenida pronto.As obras de revitalização da avenida seguem em andamento, mas sofreram atrasos em razão das chuvas que atingiram o município nos últimos dias. No momento, os trabalhos estão concentrados no trecho a partir da Av. Joaquim José de Morais.Esta etapa contempla a troca de cerca de três quilômetros de calçamento e ultrapassa 11 mil metros quadrados de assentamento de lajota de concreto, bem como a instalação de 3.500m de tubos para conduzir corretamente as águas de chuvas dos imóveis para a sarjeta, além da instalação de 18.000m de eletrodutos para novas redes de telecomunicações subterrâneas."Com a substituição de todo o calçamento, vamos melhorar o acesso às lojas e também atender a legislação que dispõe sobre acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Destaco que a próxima etapa é uma das mais belas da revitalização, pois contempla a execução do paisagismo com irrigação, quando serão plantadas ao todo mais de 250 árvores e palmeiras estrategicamente dispostas de acordo com a largura do canteiro e o correto espaçamento entre mudas, tudo harmonizado com espécies arbustivas e rasteiras, compondo uma linda vista a ser contemplada”, disse a secretária de Planejamento Urbano e Habitação, Tássia Gélio Coleta.Com a conclusão da etapa de aplicação do novo piso também serão instalados mobiliários urbanos como bancos, lixeiras, floreiras e gradis, além dos pisos táteis e acabamentos junto às guias. Concomitante a estas obras, seguirá a modernização da rede elétrica, onde estão sendo substituídas as redes primárias e secundárias por compactas, o que pode gerar desligamentos temporários, mas previamente avisados pela Elektro. “Ressaltamos que a sinalização viária como semáforos e placas ainda serão complementadas e, no momento, contamos apenas com sinalizações temporárias na obra, por isso alertamos que a atenção no trânsito deve ser redobrada”, finalizou a secretária.