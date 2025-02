Já o pacote de aumentos beneficia o controlador geral da Câmara, a procuradora jurídica, o diretor do Legislativo e o chefe de gabinete

publicado em 18/02/2025

Presidente da Câmara, Daniel David (MDB) (Foto: A Cidade)

Da redaçãoAproveitando o embalo da votação dos cargos pela Prefeitura e para evitar novos desgastes com o mesmo tema, a Câmara Municipal de Votuporanga também votou na sessão de ontem um projeto para a criação de um cargo em comissão (sem concurso público) e outra iniciativa que concede aumento a quatro servidores do Legislativo. A maior parte do público já havia deixado o plenário quando as propostas foram votadas.Em relação ao cargo, foi criada uma vaga de “Assessor de Gabinete Legislativo” com um salário de mais de R$4,8 mil. A proposta, conforme sua justificativa, “visa atender às crescentes demandas administrativas e legislativas enfrentadas pelos gabinetes parlamentares e pela Mesa Diretora da Câmara”.Já o pacote de aumentos beneficia o controlador geral da Câmara, a procuradora jurídica, o diretor do Legislativo e o chefe de gabinete. O projeto do cargo foi aprovado por oito a cinco enquanto o do aumento recebeu apenas dois votos contrários (Osmair Ferrari e Wartão).