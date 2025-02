Projeto aprovado pela Câmara agora é oficialmente lei e a expectativa agora fica para a nomeação dos contemplados com os cargos

publicado em 20/02/2025

Votuporanga passou a ter, oficialmente, uma secretaria de Bem-Estar Animal ontem, com a lei sancionada (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redaçãoAgora é lei. Foi sancionado na manhã de ontem o projeto aprovado pela Câmara Municipal que cria a secretaria de Bem-Estar Animal e mais 27 cargos na Prefeitura de Votuporanga. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município e a expectativa agora é para a nomeação dos contemplados com as vagas abertas na Administração Municipal.A secretaria, conforme se comenta nos bastidores, já estaria prometida para o vereador Chandelly Protetor (Republicanos). Ao ser questionado sobre o assunto, ele afirma que a nova Pasta é importante par o fortalecimento das políticas públicas voltadas à causa animal, mas não confirma e nem desmente a possibilidade de assumir o posto de secretário.Com a possível migração de Chandelly para o Poder Executivo, quem irá assumir a cadeira dele na Câmara é o primeiro-suplente do Republicanos, Ricardo Bozo, que teve 379 votos nas últimas eleições. Ele também tem evitado comentar publicamente sobre o assunto, mas amigos próximos afirmam que ele até já preparou o “paletó”.Já em relação aos cargos em comissão, o prefeito Jorge Seba poderá escolher sete novos nomes para compor a linha de frente de seu governo. Destes, seis terão um salário de R$ 8,5 mil e um receberá R$ 5,7 mil. Os outros 20 cargos são de confiança, onde o chefe do Executivo indica servidores concursados para cargos de chefia, com acréscimos de até R$ 6,4 mil nos vencimentos.Como já noticiado pela coluna Anote Aí, dentre os nomes ventilados para o posto estão ex-vereadores Matheus Rodero e Sueli Friósi, da assessora do deputado federal Luiz Carlos Motta (PL), Nayara Canato, do assessor do deputado Fausto Pinato (PP), Claudinho Craveiro, e do jovem João Vitor Ferrarez, que foi candidato a vereador. Nos últimos dias tem se falado bastante também sobre o nome do ex-vereador Reganin.A nomeação dos indicados, porém, não deve acontecer de imediato, conforme apurado pelo. Ontem, inclusive, o prefeito Jorge Seba nomeou, em edição extra do Diário Oficial, o secretário de Governo, Alexandre Giora, para responder pelo expediente da secretaria de Bem-Estar Animal. A tendência é de que seja dado um tempo para a poeira baixar após as manifestações acaloradas na Câmara e nas redes sociais.