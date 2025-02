Escola, que leva o nome da mãe do prefeito Jorge Seba foi entregue na noite de ontem, com a presença de autoridades e lideranças

publicado em 08/02/2025

A emoção tomou conta da inauguração do Cemei “Magaly Maguollo Seba” no final da tarde de ontem (Foto: A Cidade)

Da redaçãoA emoção tomou conta da inauguração do Cemei “Magaly Maguollo Seba” no final da tarde e início da noite de ontem, no bairro Cidade Jardim, zona Oeste de Votuporanga. A escola, que leva o nome da mãe do prefeito Jorge Seba (PSD), já está em funcionamento desde o início do ano letivo e tem capacidade para atender até 188 crianças de 0 a 5 anos.O ato foi prestigiado pela comunidade escolar e também por autoridades e lideranças políticas, como os deputados estaduais Carlão Pignatari (PSDB) e Danilo Campetti (Republicanos), além do deputado federal Fausto Pinato (PP) que foi quem destinou parte dos recursos utilizados na construção da unidade de ensino.Também participaram da inauguração o vice-prefeito Luiz Torrinha, a primeira-dama Rose Seba, o presidente da Câmara Daniel David (MDB), em nome dos demais vereadores presentes, o secretário da Educação, Marcelo Batista, e o comandante da PM local, André Navarrete, além do diretor da nova escola, Messias Alessandro Cardoso. A família da patrona da escola, por sua vez, foi representada, é claro, pelo próprio prefeito e por seus irmãos Antônio Seba Júnior, Silvio Luiz, José Alberto e Andrea Paula.O nome de Magaly Maguollo Seba na nova escola não foi por acaso. Ela foi professora por mais de 30 anos, onde ajudou na formação educacional de milhares de votuporanguenses que passaram pela Escola SAB (Sarah Arnold Barbosa). A sua contribuição com o desenvolvimento de Votuporanga foi ainda mais além das salas de aula, já que era participante ativa de movimentos filantrópicos junto à Sociedade Beneficente Irmã Elvira e do Centro Espírita Emmanuel.Dona Magaly, como era carinhosamente conhecida, faleceu em 2018 e a homenagem póstuma foi proposta pelo ex-vereador Mehde Meidão, sendo acatada por unanimidade na Câmara Municipal. Em nome da família, quem discursou foi o prefeito Jorge Seba que, é claro, não conteve as lágrimas.“Me sinto premiado por Deus por poder estar aqui nesse momento. Talvez esse seja um dos dias mais felizes e de emoção durante a minha gestão. Nesta alegria da gente ver perpetuado o nome de minha mãe, aqui eu venho agradecer a Deus a oportunidade de, nessa minha passagem pela administração, poder entregar parte de mim e parte de minha mãe também para Votuporanga”, disse o prefeito em seu discurso.Com área construída de 891 m², a escola tem dois blocos interligados por pátio coberto compostos por salas de aula, solários, vestiários, lactário, refeitório, cozinha, playground, além de áreas administrativa e de serviços. A obra, que contou com cerca de R$ 3 milhões de investimento, teve o apoio do deputado federal Fausto Pinato, que intermediou junto ao governo federal o recurso para que ela acontecesse e o parlamentar fez questão de participar da inauguração.“Hoje é um dia de emoção para todos nós. Hoje me orgulho muito de poder trabalhar em prol da nossa região e em especial em favor da educação, pois sou filho de professora e acredito que a educação é o caminho para tudo. Que essa escola possa dar assas para as crianças que por aqui passarem para que saiam lideranças, deputados, vereadores, policiais, juízes e educadores para preparar o nosso futuro”, afirmou o deputado.