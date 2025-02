Grupo de professores e moradores se manifestou com cartazes e palavras de ordem durante a votação, mesmo assim projeto foi aprovado

publicado em 18/02/2025

Mesmo em meio a protestos acalorados, com direito a cartazes e cabides, vereadores votaram a favor dos cargos e nova secretaria (Foto: A Cidade)

Da redaçãoMesmo em meio a protestos, a Câmara Municipal de Votuporanga aprovou, na noite de ontem, o projeto que cria no município a secretaria municipal de Bem-Estar Animal e mais 27 cargos na Prefeitura de Votuporanga. A proposta, como noticiado pelo, não constava na ordem do dia, mas, por meio de uma manobra de bastidores, foram colhidas assinaturas e, de última hora, a iniciativa entrou em votação por dispensa de formalidades, sendo aprovada por oito votos a seis.Dezenas de professores e moradores acompanharam a sessão e se manifestaram por meio de cartazes e palavras de ordem. Um varal com cabides (simbolizando o cabide de empregos) chegou a ser montado no plenário enquanto faixas cobravam a valorização dos professores ao invés da criação de novos cargos com altos salários.A princípio, como noticiado, seriam criados a secretaria e 24 cargos, sendo 17 de confiança e mais sete em comissão (de livre nomeação, sem concurso público). De última hora, porém, a Prefeitura protocolou uma emenda, excluindo um cargo e criando mais quatro de confiança, totalizando 27 cargos e uma nova secretaria na Administração Municipal.A votação foi tumultuada, com gritos e xingamentos da plateia presente, o que levou, inclusive, o presidente da Câmara, Daniel David (MDB) a suspender a sessão por alguns minutos, enquanto cobrava por respeito aos vereadores. Os manifestantes, por sua vez, elevaram o tom dos protestos.O projeto, então, foi colocado em votação e apenas Cabo Renato (PRD) e Osmair Ferrari (PL) utilizaram a tribuna para apresentarem suas justificativas para o voto contrário ao projeto. Findada a discussão, votaram a favor do projeto os vereadores Emerson Pereira (PSD), Dr. Leandro (PSD), Carlim Despachante (Republicanos), Chandelly Protetor (Republicanos), Serginho da Farmácia (PP), Marcão Braz (PP), Gaspar (MDB) e Sargento Moreno (PL).Os contrários foram: Cabo Renato (PRD), Wartão (União Brasil), Natielle Gama (Podemos), Osmair Ferrari (PL), Vilmar da Farmácia (PSD) e Débora Romani (PL).Apesar de não se manifestarem durante a votação do projeto em si, ao longo da sessão, a vereadora Débora Romani chegou a utilizar a tribuna onde, portando uma foto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disse que era contrária ao projeto seguindo o exemplo do capitão que, segundo ela, foi o presidente que mais cortou cargos em comissão. Neste momento ela foi vaiada por boa parte do público, que era de esquerda."Tenho esse homem aqui (Bolsonaro) como a minha inspiração política e tudo o que ele fez eu tenho procurado a fazer no governo municipal. Como sou bolsonarista, meu voto é contra esse projeto porque o Bolsonaro diminuiu cargos e ministérios", disse Débora.Emerson Pereira (PSD)Dr. Leandro (PSD)Carlim Despachante (Republicanos)Chandelly Protetor (Republicanos)Serginho da Farmácia (PP)Marcão Braz (PP)Gaspar (MDB)Sargento Moreno (PL)Cabo Renato (PRD)Natielle Gama (Podemos)Osmair Ferrari (PL)Wartão (União Brasil)Vilmar da Farmácia (PSD)Débora Romani (PL)