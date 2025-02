Capacitação ocorre na próxima quarta-feira (26), de forma totalmente gratuita em on-line

publicado em 24/02/2025

Os empreendedores de Votuporanga têm uma nova oportunidade para saírem da informalidade. O Sebrae-SP abriu as inscrições para o curso gratuito que ajuda os profissionais a chegarem à formalização de seus próprios negócios. O curso é totalmente gratuito e ocorre na quarta-feira (26), às 19h.

A oficina “Comece a planejar a formalização do seu negócio” será realizada de forma on-line e será disponibilizado um certificado a todos os participantes concluintes. A ideia é que os profissionais possam entender melhor os benefícios e as obrigações de atuar como um negócio formal.

Para isso, com duas horas de duração, serão abordados desde os riscos da informalidade até as vantagens de se formalizar, onde é detalhado os tipos de empresas como Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) e Empresa de Pequena Porte (EPP).

Durante o curso os participantes terão acesso a um guia para formalização, com orientações sobre os registros necessários em órgãos competentes e detalhes da legislação voltada aos pequenos negócios.

As inscrições gratuitas podem ser feitas por meio do site inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/34274138. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato por meio do telefone (17) 3405-9460.

SERVIÇO

“Comece a planejar a formalização do seu negócio”

Data: 26 de fevereiro

Horário: 19h