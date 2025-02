Dr. Leandro, afilhado político de Carlão, foi para o confronto direto com Campetti por conta das emendas impositivas

publicado em 11/02/2025

(Foto: A Cidade)

Da redaçãoO vereador Dr. Leandro (PSD), eleito com o apoio do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), utilizou a tribuna da Câmara Municipal na sessão de ontem para provocar o deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos), desafeto de seu padrinho político. Ao apresentar um relatório sobre as emendas impositivas destinadas a Votuporanga, onde apenas três deputados lembraram do município, o edil disparou: "cadê o deputado que se diz votuporanguense?".Apesar de não citar nomes, todos que acompanham a política local sabem que a fala de Dr. Leandro foi direcionada a Campetti, que é nascido em Votuporanga, mas hoje reside em Rio Preto em razão de seu trabalho como policial federal. Campetti e Carlão têm se estranhado nos bastidores em razão da disputa por territórios na região."Só três deputados lembraram da nossa cidade: Carlão Pignatari, Paulo Fiorilo e Sebastião Santos. Gostaria de deixar um questionamento para que a população pense: cadê aquele monte de deputado que aparece aqui às vésperas da eleição pedindo o nosso voto? Por que eles não lembraram de Votuporanga? E aqueles deputados ainda que se dizem votuporanguenses, cadê? Para onde foi o recurso dele? Para onde foi enviado cada centavo que ele tinha? Para Votuporanga não foi", disse Leandro.Como mencionado por Leandro, conforme relação de emendas parlamentares publicada no Diário Oficial do Estado, apenas Carlão, Paulo Fiorilo (PT) e Sebastião Santos (Republicanos) direcionaram recursos de suas emendas impositivas para Votuporanga. Cada deputado estadual tem mais de R$ 10,5 milhões em emenda, que o Governo do Estado é obrigado a pagar.Carlão destinou R$ 2 milhões para a cidade, sendo R$ 1,5 milhão para entidades assistenciais e R$ 500 mil para custeio de saúde. Fiorilo mandou R$ 100 mil para a Santa Casa e Sebastião Santos cravou os R$ 150 mil em recursos que havia prometido para a vereadora Natielle Gama, para a aquisição de uma ambulância.