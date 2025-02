Em conversa com o A Cidade, dom Moacir Aparecido de Freitas destacou que toda igreja é chamada a rezar pelo Papa

publicado em 26/02/2025

Papa Francisco e o bispo da Diocese de Votuporanga, dom Moacir Aparecido de Freitas (Foto: Diocese de Votuporanga)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brConforme o Vaticano, é crítico o estado de saúde do Papa Francisco, de 88 anos de idade, por isso a comunidade católica em todo o mundo está em oração. Em Votuporanga, o bispo diocesano, dom Moacir Aparecido de Freitas, pede orações para o líder da igreja.Em conversa com a reportagem do jornal, o bispo observou que toda a igreja de todo o mundo é chamada a rezar pelo Papa, num gesto de unidade, fé e esperança. “O Papa Francisco sempre destacou este pedido, convidando o povo cristão a rezar por ele, numa demonstração de reconhecimento do poder da oração. Neste momento que o Papa se recupera, é ainda mais importante estarmos em comunhão por meio da oração. Porém, é necessário lembrar que este é um dever nosso de cada dia” destacou o líder da Diocese de Votuporanga.Dom Moacir explica que a Diocese de Votuporanga, em sintonia com a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), também chama todo os fiéis a se unirem em oração pela saúde e plena recuperação do Papa Francisco, pois este é um sinal de que os fiéis caminham juntos como peregrinos de esperança. “O Papa sempre rezou pelo seu povo, sendo mais que justo que o povo também reze por ele neste momento de enfermidade. A partir disso, estejamos unidos em oração por esta intenção, mas também unidos pelo bem comum. Uma Igreja unida é viva e cumpre os propósitos de Deus. Então, rezemos pelo Papa, a Igreja e seu povo”, comentou o bispo.Em setembro de 2022, o bispo dom Moacir esteve em Roma, onde participou da Visita Ad Limina (visita aos túmulos dos apóstolos). Além de momentos de fraterna e profunda oração e integração entre os bispos do Brasil, a visita foi marcada pelo encontro com o Papa Francisco, realizado no dia 29.Na visita, dom Moacir e o episcopado paulista apresentaram à Santa Sé um panorama histórico e cultural das Dioceses. O encontro é marcado para ocorrer a cada cinco anos, sendo está a primeira participação da Diocese de Votuporanga (criada pelo Santo Padre em 2016).Durante os dias em Roma, dom Moacir visitou dicastérios, departamentos que formam a cúria romana. “Foi uma experiência muito positiva estar com o Papa, estar também conhecendo todos os ministérios de serviços da nossa igreja católica aqui em Roma. E, agora queremos voltar para nossas Dioceses para continuar o nosso trabalho, alimentados pela amizade e pela benção do nosso Papa e também pela colaboração dos fiéis que fazem parte dessa igreja de Deus na Diocese de Votuporanga”, disse o bispo na época.