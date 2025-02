Empresário Marcondes Maia arrematou bezerra por R$ 405 mil, enquanto oncologista Hamilton Zúniga adquiriu outra fêmea por R$ 225 mil

publicado em 11/02/2025

Bezerra de R$ 405 mil - Filha do Acesso Negado (Foto: Divulgação)

O 1º Leilão de Genética da Cia Tercio Miranda entrou para a história ao registrar novos recordes no mercado de touros de pulo. Realizado no sábado (8), em São José do Rio Preto, o evento reuniu empresários, jornalistas, políticos, investidores, criadores e especialistas do setor.Durante o leilão, o empresário Marcondes Maia, proprietário da Cia de Rodeio 2M, arrematou uma bezerra CG5, filha do touro Acesso Negado, por R$ 405 mil, estabelecendo um novo recorde de valor no Brasil.“Este leilão reflete a força e a evolução do rodeio no Brasil. O mercado de genética está mais valorizado do que nunca, então fico feliz de participar desse momento e adquirir um produto que vai nos ajudar muito. Temos grandes planos daqui para frente”, explica Marcondes Maia.O segundo recorde do leilão foi o arremate de uma outra bezerra CG5 por R$ 225 mil, feito pelo médico oncologista Hamilton Zúniga, novo investidor que decidiu entrar para o mercado de touros de pulo após identificar o grande potencial do setor.“É uma experiência totalmente nova para mim. Sou médico oncologista, mas para fazer o investimento, estudei, conversei com amigos e fui realmente a fundo. O agro brasileiro é um dos mais fortes do mundo, então acredito que temos que fomentar cada vez mais”, diz Hamilton.Proprietários da Cia Tercio Miranda, os empresários Tercio e Rosana Miranda realizaram o leilão de genética um ano após investirem mais de R$ 1 milhão na compra de Acesso Negado, o atleta de pulo mais valorizado do Brasil.“O Acesso Negado era a peça fundamental que faltava para o nosso projeto de melhoramento genético. Precisávamos de uma base forte para dar início ao trabalho. Muitas pessoas não entenderam o porquê gastamos tanto em um único animal, mas sabíamos do potencial que ele traria para a genética do rodeio. Hoje, os resultados falam por si”, afirma Tercio Miranda.Além das bezerras CG5, a Cia Tercio Miranda ofertou mais lotes de genética inéditos, incluindo outros descendentes dos touros Acesso Negado. Ao todo, 15 atletas de pulo que integravam o plantel de Tercio e Rosana Miranda também participaram do leilão. Durante o evento, foram arrecadados quase R$ 3 milhões, sendo mais de R$ 740 mil apenas com produtos do Acesso Negado.“Estamos muito felizes com o resultado do leilão. Nosso objetivo sempre foi valorizar o rodeio e oferecer genética de qualidade para o esporte. Ver o retorno positivo do mercado nos fortalece e nos incentiva a continuar investindo cada vez mais. Agradecemos a todos que participaram do evento", explica Rosana.