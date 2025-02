Festa será realizada gratuitamente no Parque da Cultura de 1 a 4 de março; haverá também apresentação de artistas locais

publicado em 11/02/2025

Art Popular e Batom na Cueca são as principais atrações do Carnaval de Votuporanga (Foto: Divulgação)

O "Carnaval Votu Show 2025", da Prefeitura de Votuporanga, promete mais uma vez agitar a cidade com uma festa repleta de alegria e diversão para toda a família. Durante os quatro dias de carnaval, a população poderá curtir shows com grandes nomes da música nacional e também artistas locais, além da presença do Rei Momo, Rainha e Princesa.Diretamente do cenário nacional para o palco do Parque da Cultura, haverá apresentação de grandes clássicos e sucessos do grupo "Art Popular" e também da banda "Batom na Cueca", como 'Pimpolho' e 'Fazendo Farra' respectivamente, entre outros.A edição da folia carnavalesca esse ano será realizada, gratuitamente, de 1 a 4 de março com shows noturnos nesse período e duas matinês, no domingo e terça-feira. A programação completa será divulgada em breve no site, redes sociais e aplicativo "Conecta Votuporanga".A iniciativa é da Secretaria da Cultura e Turismo e conta com o apoio dos Conselhos Municipais de Turismo (Comtur) e de Políticas Culturais (CPMC).Para escolher os integrantes que receberão os títulos da Corte Carnavalesca deste ano, além da tradicional apresentação ao júri, os candidatos também contarão com voto popular através do aplicativo "Conecta Votuporanga".Para participar da votação popular on-line é preciso acessar o aplicativo da Prefeitura e assistir aos vídeos de apresentação dos candidatos à Corte Carnavalesca, escolher o preferido e clicar no botão 'votar', logo abaixo de cada vídeo. A votação poderá ser feita até às 14h59 desta terça-feira (11/2), dia do concurso.Na disputa pelos títulos reais, além do vídeo, a avaliação também será feita presencialmente no Centro de Convenções "Jornalista Nelson Camargo", a partir das 19h30, mediante um corpo de jurados que avaliarão, com notas de cinco a dez, critérios como comunicação, elegância, samba no pé, simpatia e estética corporal. Após à nota dos jurados, os candidatos aos cargos de Rei Momo e Rainha que tiverem mais votos recebidos pelo aplicativo receberão, cada, cinco pontos que serão acrescidos na nota final do júri.Para participar e votar no candidato favorito à "Corte do Carnaval Votu Show 2025", basta clicar no link https://conectavotuporanga.govdigital.app/download e baixar gratuitamente o aplicativo, disponível para Android e iOS.