Depois do tumulto da última sessão, vereadores devem ter uma reunião legislativa mais tranquila na segunda-feira

publicado em 22/02/2025

Após sessão tumultuada, vereadores de Votuporanga votam apenas um projeto na segunda (Foto: A Cidade)

Da redaçãoApós uma sessão tumultuada, em razão da votação do projeto de criação de cargos e uma nova secretaria na Prefeitura, os vereadores da Câmara Municipal de Votuporanga irão se reunir na segunda-feira (24) para a votação de uma única propositura. Há uma grande expectativa também para o pronunciamento dos vereadores após a repercussão negativa dos últimos dias.Em relação à ordem do dia, será votado apenas o projeto 17/2025, que trata da doação de um imóvel para a Prefeitura. A iniciativa trata de uma regularização técnica de uma área localizada no Parque Linear do Boa Vista.Como a proposta não deve gerar muita discussão, o destaque deve ficar para as indicações e requerimentos dos vereadores. A boatos também de uma nova manifestação de professores durante a sessão, mas nada ainda oficializado.