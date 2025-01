Prédio será construído em um terreno, de 8 mil metros quadrados, doado pela Prefeitura, na avenida Prefeito Mário Pozzobon

publicado em 31/01/2025

A gerente do Senac de Votuporanga, Eliane Baltazar Godoi, apresentou a planta do novo prédio a lideranças locais (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redaçãoA gerente do Senac de Votuporanga, Eliane Baltazar Godoi, se reuniu nesta semana com o prefeito Jorge Seba (PSD) e lideranças locais para apresentar a planta da nova unidade da instituição no município. O prédio será construído em um terreno, de 8 mil metros quadrados, doado pela Prefeitura, na avenida Prefeito Mário Pozzobon, ao lado da Arena Plínio Marin.A apresentação da planta do novo Senac ocorreu em uma reunião no gabinete do prefeito, com a presença do vice-prefeito Luiz Torrinha, do ex-prefeito Júnior Marão, do presidente do Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista de Votuporanga) João Herrera, diretores do Senac e secretários municipais.“Investir em conhecimento é essencial, e hoje demos mais um passo importante para o futuro de Votuporanga. A Prefeitura já doou o terreno para o início da construção dessa que será uma das maiores unidades do Senac no interior paulista, com mais salas, laboratórios e espaços dedicados à formação profissional. Votuporanga continua crescendo, e a demanda por capacitação acompanha esse desenvolvimento. Estamos prontos para incentivar esse avanço”, comemorou o prefeito Jorge Seba.Como mencionado pelo prefeito, a nova unidade irá propiciar a oportunidade de oferta de ainda mais cursos profissionalizantes pela instituição, bem como ampliar a quantidade de alunos e fomentar a qualificação da mão de obra no município. Segundo a gerente do Senac de Votuporanga, Eliane Baltazar Godoi, a nova unidade contará com uma ampla diversidade de laboratórios que nos permitirá oferecer cursos técnicos, de qualificação profissional e cursos livres que serão inovadores para Votuporanga e região.“Entre os espaços de aprendizagem disponíveis na nova unidade, teremos laboratórios de moda, beleza, bem-estar, gastronomia e nutrição, alimentos e bebidas, hospitalidade, farmácia, enfermagem, meio ambiente, análises clínicas, software, hardware, estúdio de rádio e TV, comunicação e artes. Além disso, teremos um espaço maker, um ateliê de design e arquitetura e um auditório multiuso. Acreditamos que esses novos espaços de aprendizagem proporcionarão aos nossos alunos as melhores condições possíveis para desenvolverem suas habilidades e alcançarem seus objetivos profissionais”, afirmou.Além da ampliação do atendimento à comunidade, após a construção do novo prédio, o Senac se comprometeu a doar o espaço hoje ocupado por ele para a Prefeitura, com tudo que está dentro, inclusive mobiliário, e o espaço será utilizado na abertura de uma nova escola municipal.A história do Senac na cidade de Votuporanga começou na década de 1950, com o curso Comercial Radiofônico, promovido pela Universidade do Ar, primeira experiência de educação a distância da instituição. Em 1978, foi inaugurado um Polo Avançado com uma diversificada programação de cursos profissionalizantes. Essa ação prolongou-se até 1984.Com a demanda crescente de formação profissional na região, em maio de 1997 foi inaugurado o Senac Votuporanga. Em 2011, a unidade passou por uma reestruturação e ampliou o prédio antigo, chegando a 1.200 metros de área construída.Atualmente, o Senac Votuporanga oferece cursos técnicos e livres em gestão e negócios, saúde e bem-estar, tecnologia da informação, comunicação e artes, meio ambiente e segurança do trabalho, moda e beleza, gastronomia e nutrição. A unidade é referência de ensino na região, abrangendo 49 municípios do entorno de Votuporanga.Com o objetivo de ampliar não apenas seu espaço físico, mas também a oportunidade ao cesso de mais pessoas à educação de qualidade, o Senac Votuporanga destina 80% das vagas ao ensino gratuito, por meio do Programa Senac de Gratuidade.