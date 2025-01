Segundo a Secretaria Municipal da Educação, Votuporanga hoje conta com 19 creches, que atendem crianças de 0 a 5 anos

publicado em 28/01/2025

Cerca de 3.800 crianças são atendidas nas creches da cidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brAs creches públicas desempenham um papel fundamental no desenvolvimento social e econômico das comunidades, oferecendo suporte indispensável às famílias, especialmente às de baixa renda. Elas garantem um ambiente seguro e estimulante para o desenvolvimento integral das crianças, promovendo a socialização, o aprendizado precoce e o cuidado adequado durante os primeiros anos de vida, que são cruciais para o futuro. Em Votuporanga, as creches atendem toda a demanda da população, foi o que garantiu a Secretaria Municipal da Educação ao jornalAs creches públicas também possibilitam que pais e responsáveis, sobretudo mulheres, possam ingressar ou permanecer no mercado de trabalho, contribuindo para a redução das desigualdades sociais e para o fortalecimento da economia. Assim, esses espaços beneficiam diretamente as crianças, mas também promovem equidade e oportunidades para toda a sociedade.Segundo a Secretaria, Votuporanga hoje conta com 19 creches, que atendem crianças de 0 a 5 anos – são aproximadamente 3.800 atendidos. Em 2024, a pasta recebeu um importante reconhecimento em nível nacional: o Selo pelo Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que é dividido em três categorias Ouro, Prata e Bronze, sendo que Votuporanga foi agraciada com a honraria mais alta. O Selo é concedido pelo Ministério da Educação, do Governo Federal, que reconhece e valoriza as boas práticas em ações voltadas à alfabetização das crianças em idade certa, assegurando igualdade de acesso e oportunidades.Na visão do Poder Executivo, a premiação consolida os esforços da Prefeitura de Votuporanga na adoção de práticas pedagógicas que visam à alfabetização plena na idade certa. “Esta é mais uma grande conquista que demonstra o quanto temos trabalhado pela melhoria constante do aprendizado das nossas crianças. Desde o início da gestão do prefeito Jorge Seba, diversos investimentos e esforços foram empenhados para que conseguíssemos elevar nossos índices educacionais e garantir grandes conquistas como esta. Estamos muito felizes e confiantes de que os próximos anos serão de mais avanços e realizações”, comentou Marcelo Batista, secretário da Educação.Para concessão da honraria, foram avaliados os esforços das Secretarias de Educação em prol à alfabetização considerando as seguintes dimensões: colaboração entre os entes federativos (estados, municípios e Distrito Federal); institucionalização e implementação da política de alfabetização ou ações no âmbito da alfabetização de crianças; implementação das ações de formação de professores e gestores; e distribuição de materiais didáticos.