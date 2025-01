Sorteio foi realizado na manhã deste sábado (4), na Concha Acústica

publicado em 04/01/2025

Sorteio foi realizado na manhã deste sábado (4) (Foto: ACV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Associação Comercial de Votuporanga e a Faria Veículos realizaram na manhã deste sábado (4), na Concha Acústica, o sorteio da campanha de Natal. No total, foram sorteados R$ 110 mil em prêmios.Os nomes foram retirados de dentro da urna com cerca de 150 mil cupons. O principal prêmio é o VW Pollo Track 1.0, na cor Preto Ninja com air bag dianteiros e laterais, ar condicionado, computador de bordo, direção elétrica, vidros elétricos dianteiros, sistema multimídia VW Play e com valor estimado em R$ 95 mil.Também foram sorteados 10 vales-compras de R$ 1 mil. Os comerciários que fizerem as vendas campeãs vão ganhar R$ 300,00 em vales-compras. A entrega dos prêmios será no próximo dia 11 de janeiro, às 10h, na Faria Veículos, patrocinadora master.Maria Helena Sedano (de Votuporanga)Gisele Santana Lopes (de Votuporanga)Ailton Epifânio da Silva (de Votuporanga)Andreia Boni (de Votuporanga)Walter Sato (de Votuporanga)Caio de Mendonça (de Votuporanga)Poliano Regonato Júnior (de Votuporanga)Eber Cleiton Lacerda (de Votuporanga)Junior Suzuki (de Votuporanga)Taís Aparecida Paiola (de Votuporanga)Denis de Paiva Andrade (cliente da Rosa Mística. Morador de Votuporanga)