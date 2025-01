Estrada que dá acesso ao Campo Alegre foi interditada; desvio deve ser feito pela Rodovia Euclides da Cunha

publicado em 31/01/2025

Estrada que dá acesso ao Campo Alegre foi interditada; desvio deve ser feito pela Rodovia Euclides da Cunha (Prefeitura de Votuporanga)

A forte chuva da madrugada desta sexta-feira (31) derrubou uma ponte na VTG 422, entre Votuporanga e Valentim Gentil, que dá acesso ao Campo Alegre. Representantes da Defesa Civil dos dois municípios estiveram no local e interditaram a estrada. Moradores devem transitar pela Rodovia Euclides da Cunha até que uma nova ponte seja construída.Outra estrada que também precisou ser interditada foi a VTG 374, entre Votuporanga e Valentim Gentil, no acesso à Fazenda Experimental. A ponte foi encoberta por inúmeras vegetações e um grande trabalho de limpeza está programado para os próximos dias. A ação será realizada em conjunto entre as duas Defesas Civis. O desvio também está sendo feito por rodovia.Na VTG 157 - Claudiomiro Merlotti, que dá acesso à Estação de Tratamento de Esgoto, o nível de água subiu e encobriu a ponte. Por algumas horas a estrada ficou interditada, mas o nível já baixou e o tráfego foi liberado após trabalho de limpeza realizado pelas equipes de Votuporanga e Valentim Gentil.