publicado em 13/11/2024

No mês de novembro, que é dedicado à conscientização sobre a prematuridade, a UTI Neonatal realizará um evento muito especial (Foto: Ana Volpe/Agência Senado)

Celebrar a vida é com a Santa Casa de Votuporanga. Comemorar cada avanço. Superação. E ter muitas histórias inspiradoras para contar. No mês de novembro, que é dedicado à conscientização sobre a prematuridade, a UTI Neonatal realizará um evento muito especial no próximo dia 18, às 15h, no Espaço Unifev Saúde.

Será um verdadeiro reencontro entre as equipes, ex-pacientes e suas famílias. O evento será uma grande festa, repleta de emoção, sorrisos e memórias afetivas. "É uma grande alegria poder reunir as famílias e ver os bebês que passaram por nossa UTI crescerem e se tornarem crianças saudáveis. Esse evento é uma forma de reconhecer o esforço de todos e celebrar a vida, especialmente no mês de conscientização sobre a prematuridade, que nos lembra da importância do cuidado intensivo e da força dos pequenos", comenta a Dra. Lara Galvani Greghi, médica responsável pela UTI Neonatal.

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Santa Casa de Votuporanga é uma unidade especializada no atendimento de bebês prematuros e recém-nascidos com doenças de alta complexidade. Com 10 leitos e uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, oferece cuidados especializados que garantem o desenvolvimento saudável e seguro dos bebês.

A equipe é formada por neonatologistas, pediatras, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e fonoaudiólogas, todos comprometidos em proporcionar um atendimento humanizado e de excelência. "Nosso principal objetivo é garantir que cada bebê tenha a melhor chance de desenvolvimento, mimetizando o ambiente intrauterino e cuidando com muito carinho de cada um deles. Sabemos o quanto o apoio das famílias é fundamental nesse processo, e o reencontro é uma forma de estreitar ainda mais esses laços de confiança", afirma Dra. Lara.

Durante o evento, será possível celebrar não só a vida das crianças, mas também o trabalho da equipe, que se dedica incansavelmente para oferecer o melhor cuidado possível aos recém-nascidos.

Este reencontro tem um significado especial, pois ocorre em novembro, mês que marca o Dia Mundial da Prematuridade (17 de novembro), e é uma oportunidade para reforçar a importância do atendimento especializado e da conscientização sobre os desafios enfrentados pelos bebês prematuros. A UTI Neonatal da Santa Casa de Votuporanga atende, em média, 180 bebês por ano, oferecendo cuidados essenciais para garantir a saúde e o bem-estar desses pequenos. O reencontro é uma celebração não só das vitórias dessas crianças, mas também do trabalho árduo e do compromisso da equipe médica, que acompanha o desenvolvimento de cada bebê com amor e dedicação. "O sucesso de cada bebê é um reflexo do trabalho conjunto e da parceria com as famílias. O evento de reencontro é uma forma de celebrar essas histórias de superação e, claro, a vida que segue, mais forte e mais plena", finaliza a Dra. Lara.

O evento promete ser uma grande celebração, com momentos emocionantes de reencontros, trocas de experiências e muitas lembranças. Será um dia para reafirmar o quanto a vida de um bebê prematuro é preciosa e como a união entre as famílias e a equipe médica é fundamental para transformar desafios em vitórias.