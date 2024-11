A partir de agora, os clientes do Posto do Vilar poderão contar com a troca de óleo exclusiva da rede de combustíveis Ipiranga

publicado em 18/11/2024

Posto do Vilar inaugura nova unidade JetOil (Foto: Divulgação)

É com grande entusiasmo que o Posto do Vilar inaugurou, nesta quinta-feira (14), sua nova unidade JetOil, o primeiro serviço de troca de óleo de Votuporanga com a marca Ipiranga! A partir de agora, os clientes do Posto do Vilar poderão contar com a troca de óleo exclusiva da rede de combustíveis Ipiranga, garantindo o melhor desempenho e a máxima proteção para o seu veículo.Somente no Posto do Vilar você encontra a confiança das marcas Texaco e Ipiranga, líderes no mercado, para assegurar que seu carro receba o cuidado que merece. E o melhor: aproveite o checkup gratuito, que abrange 15 itens essenciais do seu veículo, sendo verificados de forma detalhada para garantir um diagnóstico completo, sem custo adicional.Venha conhecer nossa nova unidade, com atendimento especializado e uma estrutura moderna, pronta para proporcionar a melhor experiência na troca de óleo. Estamos prontos para cuidar do seu carro com rapidez, qualidade e muito profissionalismo.Posto do Vilar – Sua confiança, nossa prioridade.Endereço: Avenida José Marão Filho, 3510 - Votuporanga.Esperamos por você!Troca de óleo com qualidade e checkup gratuito de 15 itens!