publicado em 19/11/2024

Sem grandes surpresas, Adelino Ferrari deve ser reconduzido ao cargo de presidente da OAB de Votuporanga pela 7ª vez (Foto: OAB)

Da redação

A 66ª Subsecção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Votuporanga terá novamente chapa única na eleição promovida pela entidade de classe, na próxima quinta-feira, dia 21. Sem grandes surpresas, Adelino Ferrari deve ser reconduzido ao cargo por aclamação, pela 7ª vez, para o próximo triênio, de 2025 a 2027.

Sem alterações no comando, portanto, a principal novidade será a votação, que pela primeira vez será 100% online e não mais em urnas eletrônicas. Advogados aptos a votar poderão participar remotamente, acessando a plataforma oficial da OAB através de dispositivos móveis (celulares e tablets) ou computadores.

O sistema de votação utilizará autenticação por certificado digital, biometria facial ou códigos de acesso enviados por e-mail ou SMS, garantindo a segurança do processo. Para garantir que todos possam votar, a OAB de Votuporanga também terá uma equipe à disposição na sede da Ordem durante o horário de votação (das 9h às 17h) para auxiliar os profissionais do direito que não dominam ainda a tecnologia ou que tiverem dificuldades para registrar o voto.

Em Votuporanga há atualmente 1.105 advogados inscritos na OAB. Poderá votar o advogado ou advogada que esteja inscrito e adimplente com as anuidades, com exceção dos licenciados. Caso tenha parcelado a anuidade, estará apto aquele que estiver em dia com as parcelas já vencidas.

Chapa

A chapa única, comandada por Adelino Ferrari, foi denominada de “OAB sempre sua” e é composta ainda pelos advogados Bruno Dumbra (vice-presidente), Miriane Pimenta de Morais (secretária – geral), Josué Carvalho Santos (secretário adjunto) e Elaine Akita Fernandes (tesoureira).

Disputa em SP

Os advogados de Votuporanga também irão eleger também a chapa que irá comandar a OAB no Estado de São Paulo. A atual presidente, Patrícia Vanzolini, não tentará a reeleição. Ela buscará uma vaga no Conselho Federal da OAB e apoia a chapa “OAB Sempre em Frente”, que é liderada por Leonardo Sica, hoje vice-presidente. Daniela Marchi Magalhães concorre junto dele.

Disputando a presidência da seccional, Caio Augusto Silva dos Santos busca um novo mandato após liderar a OAB-SP no triênio anterior, tendo Angela Vidal Gandra da Silva Martins como candidata a vice-presidente em sua chapa.

Outras duas chapas também são lideradas por nomes com histórico na gestão da entidade: Carlos Fernando de Faria Kauffmann encabeça a chapa "OAB Unida", acompanhado por Lucineia Rosa dos Santos como vice; já Paulo Roberto Quissi lidera a chapa "Muda OAB", tendo Fabiana Junqueira Middleton Quezada como sua vice.

Na corrida eleitoral, ainda estão Renato Ribeiro de Almeida, à frente da chapa "OAB Popular", ao lado da advogada Adriana de Morais; e Alfredo Scaff Filho, que lidera a chapa "Nova Ordem" com Maristela Basso como candidata à vice-presidência.

Unidade Móvel da AASP oferece serviços gratuitos aos advogados de Votuporanga

Com o objetivo de levar alguns de seus mais importantes serviços aos profissionais do Direito à região de Votuporanga, em São Paulo, a AASP (Associação dos Advogados) estará presente com uma Unidade Móvel no dia 28 de novembro, das 10h às 17h, na Subseção da OAB.

A ação já percorreu mais de 150 cidades da grande São Paulo e interior paulista, além de atuar também em municípios dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. Entre os serviços oferecidos está a emissão do certificado digital, ofertando o kit completo (token certificado e validade de três anos) de forma totalmente gratuita para as associadas e associados.

Esta ferramenta, indispensável ao exercício da advocacia, é totalmente subsidiada pela AASP. Além disso, a Unidade Móvel disponibiliza a digitalização de processos que ainda estão em formato físico e paralisados nos tribunais, um serviço completo e estendido aos advogados e advogadas de todo o país.

Com a ajuda dos profissionais da AASP que estarão no local, os documentos serão organizados e separados em pastas, nos moldes exigidos pelos tribunais. Trata-se da chamada indexação, que facilita a identificação das peças processuais.