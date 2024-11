Nascida a partir de um salão alugado de cerca de 100 metros quadrados, rede de Votuporanga agora é uma potência regional

publicado em 09/11/2024

Amigos, lideranças políticas e empresariais de toda a região prestigiaram a inauguração da 10ª unidade da Rede de Supermercados Porecatu (Foto: Divulgação)

Da redação

De um salão alugado, de cerca de 100 metros quadrados e apenas um funcionário, a uma das redes de supermercados de maior sucesso da região noroeste do Estado de São Paulo. Essa é apenas parte da história da Rede de Supermercados Porecatu de Votuporanga, que nasceu pequena e ontem inaugurou a sua 10ª unidade em São José do Rio Preto.

A cerimônia de inauguração foi um evento prestigiado, reunindo lideranças políticas e empresariais de toda a região. Estiveram presentes o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSD), que fez questão de acompanhar a inauguração em Rio Preto, o prefeito anfitrião Edinho Araújo, o vice-prefeito eleito Fábio Marcondes (PL), além de vereadores de ambas as cidades, como Paulo Pauléra (PP), presidente da Câmara de Rio Preto, e Daniel David (MDB), representando o legislativo de Votuporanga.

A celebração foi conduzida pelo diretor e fundador da Rede Porecatu, José Francisco dos Santos, carinhosamente conhecido como Zé do Porecatu, que emocionou os presentes ao relembrar a jornada da rede e compartilhar episódios marcantes de sua vida. Com humildade e gratidão, Zé do Porecatu destacou o papel de sua família e de Deus em sua trajetória empresarial e pessoal. Ele contou aos convidados um acontecimento surpreendente.

“Agradeço a Deus por ter me dado oportunidades. Eu vi aqui nossa primeira loja, um salão de 100 metros, alugado e agora estamos inaugurando a 10ª unidade. Vou contar uma história que poucos sabem: em um assalto eu levei 12 tiros. O assaltante estava a uns 2 metros e eu levantei as mãos para o alto e quando escutei os barulhos pensei que estava cheio de tiros, porque não achava que era possível uma pessoa errar 11 tiros assim, mas eu só levei um tiro na mão. Isso não é sorte, isso é proteção divina. O meu Deus me protege e protege a minha família e tudo que tenho, devo a Ele”, contou o empresário.

O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, destacou o impacto positivo da Rede Porecatu em sua cidade e agradeceu ao empresário pela confiança e investimento que gera emprego e desenvolvimento.

"Estamos aqui unidos pelo sentimento de alegria e gratidão. Conheci o seu Zé há alguns anos e sei do seu comprometimento e da sua história de vida. Rio Preto agradece por tê-los aqui. Seu Zé, o senhor não cria apenas herdeiros, cria sucessores, e isso é admirável. A família Porecatu merece todas as homenagens, pois além de gerar empregos e movimentar a economia, vocês colocam o cliente sempre em primeiro lugar", afirmou o prefeito.

O crescimento da Rede Porecatu é um verdadeiro exemplo de resiliência e visão empreendedora. Fundada com poucos recursos, a empresa enfrentou desafios, crises econômicas e mudanças no mercado varejista. No entanto, Zé do Porecatu sempre manteve seu foco na expansão, na qualidade de atendimento e na satisfação dos clientes. A rede não só oferece uma ampla variedade de produtos e serviços, mas também se preocupa em estabelecer uma relação de proximidade com a comunidade e seus colaboradores, muitos dos quais acompanham a empresa há décadas.

Além do investimento em infraestrutura e novas lojas, a Rede Porecatu também promove ações sociais, reforçando seu compromisso com a comunidade. A empresa realiza campanhas sociais, apoia eventos em Votuporanga e Rio Preto e incentiva iniciativas de responsabilidade social. Essa postura solidária e participativa é um dos diferenciais que têm ajudado a construir a credibilidade e a reputação da marca.