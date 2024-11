Com o seu carrinho gourmet de doces e as consultorias do Sebrae-SP em Votuporanga, Telma Mara resolveu investir no que mais amava, a culinária artesanal

publicado em 05/11/2024

Telma Mara resolveu investir no que mais amava, a culinária artesanal (Foto: Sebrae-SP)

No mês da Mulher Empreendedora, o Sebrae-SP, em parceria com o jornal, conta a história de Telma Mara Cassuci Friosi, fundadora da marca Vovó Gourmet, que transformou uma vaga como ajudante de confeitaria em Cuiabá em uma bem-sucedida carreira no ramo dos doces artesanais em sua cidade natal, Votuporanga.Com apoio do Sebrae-SP, ela não apenas aperfeiçoou suas receitas, mas também criou seu próprio carrinho gourmet, que leva doces para eventos, de acordo com o gosto de sua clientela.Em 2014, enquanto vivia em Cuiabá, Telma se deparou com um anúncio de uma confeitaria que buscava uma ajudante. “Eu estava em casa, sem fazer nada. Então, resolvi me inscrever. Fui aprendendo aos poucos a fazer todo tipo de doce. Primeiro, entrei para ajudar com enfeites de pasta americana, mas me encantei pela confeitaria. A partir dali, aprendi cada receita com dedicação e comecei a construir meu caminho”, lembra.Telma se dedicou por cinco anos ao aprendizado e, em 2019, voltou para Votuporanga com a ideia de aplicar tudo o que havia aprendido. A oportunidade de participar de uma feira de artesanato no Parque da Cultura surgiu e foi o pontapé inicial para sua marca (@tfvovogourmet). “Os doces são artesanais, feitos um a um, com carinho. Logo me inscrevi e participei da feira. Foi ali que tudo começou”, conta.Empreender em sua cidade natal foi o impulso que Telma precisava. Seu carrinho gourmet se tornou um sucesso nas feiras e eventos de Votuporanga, com uma proposta que vai além dos doces. “É um atendimento personalizado. O cliente escolhe o que quer, montamos tudo no carrinho e levamos para o evento. Amo estar na cozinha, finalizar cada doce e entregar um produto de qualidade”, diz Telma.A jornada empreendedora de Telma também contou com o apoio do Sebrae-SP, que ofereceu consultorias e orientações importantes para estruturar seu negócio. “O Sebrae-SP foi fundamental para me ajudar a abrir uma lojinha no iFood e organizar as finanças. É uma instituição que eu recomendo, pois ainda tenho muito a aprender e estou sempre buscando mais conhecimento para me estabilizar”, afirma Telma.Para Telma, o segredo do sucesso está no amor pelo que faz e na atenção ao cliente. “Meu conselho para quem quer empreender é: corra atrás do que ama, busque qualificação e ofereça um atendimento de qualidade. Vejo muitas pessoas pensando apenas em lucrar, mas entregar um produto de qualquer jeito não leva a um negócio duradouro. Atender bem e com carinho faz toda a diferença”, conclui.Dados do Ministério da Fazenda mostram que as mulheres microempreendedoras individuais (MEIs) de Votuporanga têm forte presença em setores como beleza, varejo e artesanato. Do total de 4.167 MEIs femininos na cidade, 2.401 delas atuam nessas áreas, o que representa 57,6% do total."Esse número revela não apenas uma tendência local, mas um reflexo do empreendedorismo feminino em nichos tradicionalmente associados à serviços qualificados e à criatividade”, destacou Carla Valéria Coletti Pessoa, gestora do Sebrae Delas em Votuporanga.O levantamento aponta que o setor de beleza é um dos principais nichos femininos na cidade. Votuporanga conta com 536 cabeleireiras registradas como MEIs e outras 307 mulheres que atuam em serviços de estética, como manicure, pedicure e podologia.Outro setor relevante para as microempreendedoras é o de confecção e artesanato. Mulheres votuporanguenses atuam na fabricação de produtos de padaria e confeitaria com produção própria, confecção sob medida de roupas, tecelagem de fios têxteis naturais e fabricação de bijuterias e artefatos artesanais.No comércio varejista, as microempreendedoras dominam a venda de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, além de artigos de vestuário, acessórios, souvenires, bijuterias e peças de artesanato.Ainda segundo os dados do Ministério da Fazenda, Votuporanga possui, ao todo, 8.498 microempreendedores individuais.