publicado em 12/11/2024

Vereadores aprovaram o título de ‘Cidadão Votuporanguense’ para Rogério Corrêa, Ana Paula Stefanelli e Rose Seba (Foto: Redes sociais)

Da redação

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na sessão ordinária da noite de ontem a concessão de títulos de ‘Cidadão Votuporanguense’ para três personalidades do município: o técnico do CAV, Rogério Corrêa, a advogada e filha do ex-prefeito Pedrão Stefanelli, Ana Paula Stefanelli, e a primeira-dama Rose Seba. Os três projetos foram aprovados por unanimidade.

Rogério Corrêa

O título ao treinador da Votuporanguense foi proposto pelo vereador Cabo Renato (PRD).

Natural de Goiânia, Rogério Corrêa tem 45 anos e iniciou sua carreira como atleta nas categorias de base do Goiânia, passando por Santo André (SP) e Vila Nova (GO) antes de chegar ao Athletico (PR), em 2001, onde foi Campeão Brasileiro.

Na função de treinador, Rogério Corrêa começou na Anapolina-GO, passando por Lemense-SP, J. Malucelli-PR, Goiânia-GO, Botafogo-SP, até chegar no Athletico-PR, em 2018, onde trabalhou por três temporadas.

Corrêa chegou ao CAV em 2021 e avançou com a equipe até as semifinais do Paulistão A3. Depois o treinador foi para o Atlético Goianiense, onde conquistou o vice-campeonato Goiano 2022 pelo sub-20. Em 2023, Rogério Corrêa retornou à Votuporanguense, e sagrou-se campeão Paulista da A3 2024 e agora vice-campeão da Copa Paulista.

Ana Paula Stefanelli

Já o título a Ana Paula foi proposto por Emerson Pereira (PSD). Ela é Presidente da Comissão da Mulher Advogada da 66ª subseção de Votuporanga desde 2015, onde busca defender os direitos da mulher, lutando pela eliminação das discriminações que a atingem. Foi sócia fundadora do Rotary Club Novas Gerações, atuando no cargo de Presidente do Rotary de julho/2013 a julho/2014, onde até os dias atuais é membro ativo do Club.

Católica, ela sempre tem se dedicado às obras realizadas pela Paróquia Senhor Bom Jesus, que realiza diversos trabalhos sociais para a comunidade, como o projeto de resgaste da cidadania em pessoas em situação de vulnerabilidade de rua, realizado por um grupo de voluntários do bem. Como advogada, sempre tem auxiliado com instruções jurídicas de pessoas em alto grau de vulnerabilidade social, além de prestar apoio voluntário em palestras de auto estima e direito social.

Rose Seba

Também de autoria do vereador Emerson Pereira (PSD), na sessão de ontem os vereadores aprovaram a concessão do título de ‘Cidadã Votuporanguense’ à primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba. Ela vive há mais de 50 anos em Votuporanga, quando seu pai, Luiz Antonio Vanzella, que ocupava a gerência do Banco do Brasil, foi transferido para a agência local.

Já em Votuporanga, terminou os estudos na escola “Manoel Lobo” e, inspirada pela dedicação de seus pais, iniciou trabalho voluntário junto a entidades locais, quando se apaixonou pela causa social. Conheceu Jorge Seba em meio às festas de final de ano, em um evento no Votuporanga Clube. O namoro se fortaleceu e eles se casaram, há 46 anos. Da união, nasceram os filhos Jorge Luiz e José Arthur Vanzella Seba. A família aumentou e, hoje, são avós de Jorge Augusto Seba Neto, Henrique Degani Seba e Julia Masson Seba.