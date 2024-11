No dia 19 de outubro, foi dado início ao projeto “Verde no Muro – Hortaliças no Cras”, uma iniciativa do curso de Agronomia da Unifev, em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras)

publicado em 08/11/2024

Atividade realizará a implantação, o plantio e a colheita de hortaliças no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Leste, do bairro São Damião, até 18 de dezembro (Foto: Unifev)

No dia 19 de outubro, foi dado início ao projeto “Verde no Muro – Hortaliças no Cras”, uma iniciativa do curso de Agronomia da Unifev, em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Leste, situado no bairro São Damião, em Votuporanga. A ação, que abrange as etapas de implantação, cultivo e colheita de hortaliças, terá duração até 18 de dezembro.

A Profa. Dra. Laís Naiara Honorato Monteiro, docente responsável pela atividade, explicou que o objetivo da horta vertical é aproximar os alunos de Agronomia da comunidade e incentivar a produção de alimentos saudáveis. “Os atendidos pelo Cras Leste aprenderão as técnicas de cultivo e as colocarão em prática, podendo depois replicá-las em casa, produzindo hortas caseiras e melhorando a alimentação das suas famílias, com acesso a alimentos frescos e de qualidade”, destacou.