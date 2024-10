Votuporanguenses irão decidir entre Bruno Arena (PT), Dalbert Mega (PRD), Dr. Hery (Avante) e Jorge Seba (PSD)

publicado em 05/10/2024

Exatos 67.837 eleitores vão decidir entre Bruno Arena (PT), Dalbert Mega (PRD), Dr. Hery (Avante) e Jorge Seba (PSD) (Foto: Divulgação)

Da redaçãoExatos 67.837 eleitores votuporanguenses são esperados neste domingo (6) nas urnas para a escolha do próximo prefeito de Votuporanga. Eles irão decidir entre Bruno Arena (PT), Dalbert Mega (PRD), Dr. Hery (Avante) e Jorge Seba (PSD). Ao todo, 35.951 mulheres e 31.886 homens vão às urnas escolher dentre os quatro candidatos a prefeito e os 196 candidatos a vereador.A votação será aberta às 7h e encerrada às 17h. O novo prefeito de Votuporanga deve ser conhecido, no máximo, até as 21h, após a apuração dos votos depositados nas 39 seções espalhadas por 31 escolas do município.Para votar, basta apresentar um documento oficial com foto à mesa receptora de votos ou o aplicativo e-Título. No entanto, para se identificar apenas com o e-Título, é necessário que o app mostre a foto da eleitora ou do eleitor, o que só ocorre se a pessoa já tiver realizado o cadastramento biométrico — se a pessoa não tiver foto no seu perfil no aplicativo, é possível votar com outros documentos com foto.Entre os documentos aceitos para a votação estão RG, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho ou de categoria profissional reconhecida por lei ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os documentos digitais (RG e CNH) também são aceitos.Antes de entrar na cabine de votação, a pessoa deve deixar o celular no local indicado pelos mesários. O uso do telefone móvel na cabina de votação, ainda que desligado, é vedado pela legislação eleitoral para garantir o sigilo do voto. Máquinas fotográficas e filmadoras também estão proibidas.Para não perder tempo nem errar os números dos candidatos, a eleitora ou o eleitor pode levar uma colinha para a cabine de votação. A anotação é de uso individual e pode ser feita em qualquer pedaço de papel.O primeiro voto é para vereador. São cinco dígitos. Os dois primeiros correspondem ao partido. É possível votar somente na legenda, se desejar. Os três números seguintes são os que identificam a candidata ou o candidato ao cargo. Depois, basta apertar a tecla “Confirma”. Na sequência, a urna pedirá o voto para prefeito, com dois dígitos. Após a confirmação, a tela do equipamento exibirá a palavra “FIM”.Bruno Arena irá votar às 9h de amanhã na Unifev, campus Centro. Ao A Cidade, ele disse que chega ao final da campanha feliz pela forma limpa como ocorreu a disputa eleitoral e agradeceu a acolhida que recebeu da população.“Chegamos ao final dessa campanha eleitoral, que da nossa parte foi muito limpa, apresentamos de forma objetiva nossas propostas e projetos, aquilo que sonhamos para nossa cidade, porque somos o representante do Governo Federal e do presidente Lula em nossa cidade. Gostaria de agradecer a todos os deputados estaduais e federais pelo apoio, aos ministros que sempre nos acolheram em Brasília e já se comprometeram, com o que queremos implementar em Votuporanga. Todo eleitorado de Votuporanga pelo acolhimento durante a campanha, cada palavra de apoio, nos deu gás para prosseguir com a meta na renovação real de nossa cidade. Vamos mostrar nossa força na urna, é 13 e confirma”, disse o candidato em sua mensagem final.Já Dalbert Mega irá votar às 9h, escola Anita lievana de Camargo. Em sua mensagem final ao eleitorado, ele disse que é a real alternativa de mudança e libertação para Votuporanga."Nossa campanha foi intensa, estivemos em todos os bairros. Só não vota na nossa chapa quem ainda não parou pra comparar, para conhecer a nossa história e as nossas propostas pensadas exclusivamente no bem da cidade e no desenvolvimento das pessoas. Não tivemos quase que horários de propaganda em rádio e tv, mas isso não nos abala. O povo quer mudança e muita gente vai tomar a decisão de votar no 25, nem que seja quando chegar de frente pra urna. Vai pensar nas alternativas e vai escolher a certa. O que temos ouvido é que a população não aguenta mais o Seba e pessoal que hoje está na Prefeitura. Somos a alternativa de mudança, de libertação de Votuporanga", diz Mega.Dr. Hery irá votar às 12h na Unifev, Campus Centro. Em sua segunda disputa pela Prefeitura, ele agradeceu ao carinho que recebeu das ruas e a todos que trabalharam em sua campanha.“Meu agradecimento a toda cidade que nos acolheu de forma tão carinhosa em cada sorriso em cada abraço. Foi importante perceber a necessidade de uma renovação e o quanto as pessoas depositam em nosso projeto a esperança de mudança para uma cidade melhor. O nosso legado será no coração das pessoas, o nosso legado será abraçando e cumprindo todo plano de governo em especial trazendo de volta à saúde para todas as pessoas. O nosso é o maior e melhor plano de governo da história de Votuporanga e tenho certeza que vem impactar nessa cidade e vai trazer esperança e ajuda para muitas famílias da nossa cidade. Estamos aqui empenhados em fazer os melhores quatro anos dessa cidade”, afirmou.Por fim, o atual prefeito e candidato à reeleição, Jorge Seba, irá votar às 10h, na escola estadual Dr. José Manoel Lobo. Por meio do A Cidade ele pediu para que a população confie a ele o seu voto mais uma vez para que Votuporanga continue avançando.“No domingo, seu voto define o futuro da nossa cidade pelos próximos quatro anos. Me coloco à disposição para merecer novamente seu voto de confiança e continuar trabalhando para que Votuporanga siga no caminho certo. Nos últimos quatro anos, com experiência, pés no chão e planejamento, desenvolvemos a cidade. Ampliamos a educação, com mais vagas em creches e reformas, melhoramos a saúde com mais horas de atendimento, além de diversas obras importantes, como o recapeamento. Confira as nossas propostas nas redes sociais @jorgeseba55. Se você quer que Votuporanga continue avançando, vote 55 neste domingo. Vamos juntos cuidar do futuro da nossa cidade”, concluiu.