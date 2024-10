Ainda durante sua entrevista ontem na Cidade FM, o prefeito Jorge Seba falou sobre as obras que serão prioridade de sua nova gestão, caso seja reeleito

publicado em 02/10/2024

Ainda durante sua entrevista ontem na Cidade FM, o prefeito Jorge Seba falou sobre as obras que serão prioridade de sua nova gestão, caso seja reeleito (Foto: A Cidade)

Da redaçãoAinda durante sua entrevista ontem na Cidade FM, o prefeito Jorge Seba falou sobre as obras que serão prioridade de sua nova gestão, caso seja reeleito. Na área de educação, por exemplo, ele propôs a construção de um complexo educacional infantil na zona Norte, que irá oferecer atendimento em período integral para as crianças da região“Temos duas escolas juntas na zona Norte, que são a Valdir e a Elza, que funcionam separadas, mas estão praticamente anexas uma a outra. Uma delas terá que sair e dar lugar a outra, então vamos construir um novo Valdir, que será, então, um novo complexo de educação infantil de ensino integral, ali ao lado, inclusive já adquirimos a área, e a escola Elza será ampliada para oferecer mais vagas de creche na zona Norte”, explicou.Já para a mobilidade urbana e infraestrutura, Jorge Seba elencou duas obras prioritárias: a interligação da avenida Jerônimo Figueira da Costa com o bairro Cidade Jardim, e a construção de uma nova transposição da linha férrea na região Sul de Votuporanga.“Vamos interligar a avenida Jerônimo Figueira da Costa com a rodovia vicinal Herbert Vinícius Mequi, nas proximidades do bairro Cidade Jardim. Ali nós temos cerca de 600 residências e teremos agora praticamente mais 800 que serão entregue pela construtora Pacaembu, sendo que o único ponto de conexão de toda essa região com a cidade é ali próximo a Polícia Ambiental, então temos um gargalo que vamos resolver em meu próximo mandato”, explicou.Já a transposição, segundo o candidato, será construída para ligar os bairros Sonho Meu, Jardim Vivendas um e dois e o conjunto habitacional do desfavelamento.“Nós já temos hoje dois viadutos que dão acesso a essa região, um é no loteamento Figueira, bem mais à leste do município, que é na rua Minas Gerais e outro inaugurado recentemente na avenida República do Líbano, mas falta uma no centro ali próximo á avenida Conde Francisco Matarazzo e é ali que vou buscar recursos e fazer uma nova passagem”, prometeu o candidato.