publicado em 06/10/2024

Eleições 2024Mais uma campanha termina e os sujões continuam sem aprender o mínimo de cidadaniaAs frentes das escolas de Votuporanga e região estão de dar vergonha para quem por ali passa; Além da sujeita, o risco eminente de acidentes com pessoas escorregando se torna ainda maisMais uma eleição se passou e os candidatos, mostraram que nada aprenderam sobre respeito e cidadania. Prova viva disso, é a tradicional jogada de santinhos dos mesmos, em frente às escolas e pontos eleitorais. Uma verdadeira falta de respeito para com seus adversários, com o pessoal da limpeza que terá que limpar a sujeira de seus candidatos, e principalmente, um desrespeito para com a população, que afinal de contas, pode vir a escorregar em algum dos santinhos jogadas em ruas em calçadas. E quem iria arcar com o dono físico causado pelos apoiares dos candidatos?Crime eleitoralJogar santinhos, folhetos e panfletos em vias públicas, no dia da eleição é crise eleitoral e pode ser punido com detenção de 6 meses a um ano, além de multa de R$2 mil e R$8 mil.