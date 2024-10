A Futura já é consolidada como um modelo de ensino de qualidade e conceituada nacionalmente por sua excelência

publicado em 08/10/2024

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Uma instituição de excelência e com ótimo conceito no MEC. Assim é a Faculdade Futura de Votuporanga – Grupo Educacional Faveni, que lança hoje o seu Vestibular de Verão 2025.

Os cursos presenciais oferecidos, são: administração, ciências contábeis, pedagogia e gestão de recursos humanos (noturnos). Ciências contábeis e pedagogia também são ofertadas na modalidade EaD.

As inscrições podem ser realizadas online, no site da instituição de ensino, o www.faculdadefutura.com.br , e também pelo WhatsApp (17) 99673 – 3260. O Vestibular também é online e consiste de apenas uma redação.

A Futura já é consolidada como um modelo de ensino de qualidade e conceituada nacionalmente por sua excelência. O Gestor de Políticas Acadêmicas da instituição, o professor Tiago Moreno, destaca que Faculdade oferece cursos de graduação e pós-graduação com uma grade curricular atualizada e alinhada às demandas do mercado de trabalho, garantindo uma formação sólida e moderna.

Diferenciais da Futura

Mensalidades acessíveis:

Políticas de descontos bastante abrangentes. O projeto #AquiCalouroTemDesconto beneficia os ingressantes com mais de 50% de desconto durante todo o primeiro ano dos cursos presenciais.

Corpo docente qualificado

Professores altamente capacitados, com vasta experiência acadêmica e profissional, proporcionando uma educação de excelência e preparando os alunos para os desafios da carreira.

Infraestrutura de ponta:

A instituição conta com laboratórios equipados, bibliotecas atualizadas, salas de aula modernas e recursos tecnológicos que proporcionam um ambiente de aprendizado dinâmico e eficiente.

Foco na prática profissional:

Os cursos são voltados para a aplicação prática dos conhecimentos, com oportunidades de estágio, parcerias com empresas e projetos integradores que preparam os estudantes para o mercado de trabalho.

Programas de empregabilidade e estágio:

A instituição oferece suporte para a inserção profissional e também viabiliza, por meio de parcerias, a colocação dos alunos em ótimas oportunidades de estágio remunerado.

Inovação e tecnologia:

A Faculdade Futura investe em tecnologias educacionais avançadas, incluindo plataformas online interativas, aulas virtuais e ferramentas de simulação, promovendo uma aprendizagem envolvente e inovadora.

Apoio ao aluno:

Serviços de atendimento psicopedagógico, tutorias e acompanhamento acadêmico estão disponíveis para garantir que os alunos tenham o suporte necessário para seu sucesso durante o curso.

Responsabilidade social e sustentabilidade:

A instituição desenvolve projetos e ações sociais que incentivam a responsabilidade social e a sustentabilidade, permitindo que os alunos se envolvam ativamente em atividades que impactam positivamente a comunidade.

Reconhecimento e credibilidade:

A Faculdade Futura possui reconhecimento no mercado educacional e junto aos órgãos reguladores, o que garante a qualidade de seus cursos e a valorização do diploma no mercado de trabalho.

Mais informações sobre o Vestibular de Verão 2025 podem ser obtidas pelo WhatsApp (17) 99673 – 3260 ou telefone (17) 3405 – 1212.