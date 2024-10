A Diretoria de Ensino de Votuporanga ficou atrás somente de São José do Rio Preto e de Jales na região Noroeste

publicado em 25/10/2024

Marcelaine de Oliveira, dirigente regional de ensino, conversou com o A Cidade sobre o resultado (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Diretoria de Ensino de Votuporanga se destacou na primeira edição da Olimpíada de Redação, organizada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), ao conquistar o terceiro lugar entre as cidades da região Noroeste com o maior número de medalhas de ouro.A competição, que visa valorizar a produção textual entre os alunos da rede pública estadual, reconheceu 142 estudantes da Diretoria de Ensino de Votuporanga com medalhas de ouro.Votuporanga ficou atrás apenas de São José do Rio Preto, que alcançou 204 medalhas de ouro, e Jales, que obteve 176. Outras cidades da região Noroeste também tiveram destaque, como José Bonifácio (136 ouros), Fernandópolis (113) e Catanduva (105). Em toda a região, foram conquistados 876 ouros.Ao todo, 121,1 mil alunos em todo o Estado de São Paulo foram premiados com medalhas na Olimpíada de Redação, um evento inédito no calendário educacional de SP. A iniciativa foi criada com o objetivo de incentivar a produção textual nas escolas da rede pública estadual, oferecendo uma oportunidade para que os estudantes desenvolvam e aperfeiçoem suas habilidades de escrita.A Diretoria de Ensino de Votuporanga é responsável pelo suporte educacional e administrativo das escolas estaduais de 19 municípios: Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, Macaubal, Monções, Nhandeara, Nova Castilho, Nova Luzitânia, Parisi, Paulo de Faria, Pontes Gestal, Riolândia, Sebastianópolis do Sul, Valentim Gentil e Votuporanga.Em conversa com a reportagem do jornal, a dirigente regional de ensino, Marcelaine de Oliveira, destacou a conquista expressiva na Olimpíada de Redação que reforça o compromisso da Diretoria com a qualidade da educação e o incentivo à formação integral dos alunos. “Ficamos contentes. O resultado foi bastante positivo e nós esperávamos esse bom desempenho”, comemorou.A seleção das redações premiadas passou por duas etapas. A primeira correção foi feita pela inteligência artificial da plataforma Redação Paulista e a segunda por uma banca examinadora formada por professores da rede estadual. Em todo o estado de São Paulo, 105 estudantes atingiram nota 10 na redação nas duas etapas de correção, 55 deles estão matriculados nas escolas da capital e RMSP. Em quatro escolas, o resultado se repetiu e há dois medalhistas de ouro com nota 10 em ambas as correções.A Olimpíada de Redação é voltada aos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e das três séries do Ensino Médio.