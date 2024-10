A festa tem potencial para projetar Votuporanga como um dos melhores eventos do interior do Estado de São Paulo

publicado em 11/10/2024

Tercio Miranda e sua esposa Rosana Miranda receberam lideranças políticas e empresariais sua casa para a apresentação do projeto (Foto: Arquivo pessoal)

Em uma reunião que promete transformar o calendário de eventos da cidade, a Cia Tércio Miranda convidou empresários e lideranças locais para um jantar na noite de quarta-feira (9), onde apresentou os primeiros detalhes de um ambicioso projeto para a realização de uma nova Festa de Peão em Votuporanga em 2025. O período sugerido para a realização da festa foi o mês de maio.

O encontro, que ocorreu na residência do renomado empresário do rodeio Tércio Miranda e sua esposa Rosana Miranda, contou com a presença de figuras importantes, incluindo o prefeito Jorge Seba (PSD), o futuro vice-prefeito Luiz Torrinha e o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB). O encontro reflete a intenção de estreitar laços e fomentar parcerias entre o setor público e a iniciativa privada para a realização do evento.

Tércio Miranda e sua esposa Rosana Miranda, proprietários do touro de rodeio mais valioso do Brasil e uma referência no segmento, apresentaram um projeto que visa elevar a festa a novos patamares de excelência. A Cia Tércio Miranda já é conhecida pelo seu pioneiro trabalho de melhoramento genético, centrado no icônico touro “Acesso Negado”, que revolucionou o cenário dos rodeios no país.

Os convidados saíram impressionados com a proposta e a visão apresentada. “A festa tem potencial para projetar Votuporanga como uma das melhores do interior de São Paulo. A influência de Tércio Miranda no mundo do rodeio é indiscutível, e isso será fundamental para o sucesso do evento”, destacou um dos empresários presentes na reunião.

Embora ainda não haja um anúncio oficial, os preparativos estão em andamento e a expectativa é de que a Cia Tércio Miranda se pronuncie em breve, trazendo mais detalhes sobre o evento que promete atrair visitantes de toda a região e fortalecer a economia local.

Com um legado de grandes eventos, Votuporanga pode estar prestes a abraçar uma nova era de celebrações voltadas ao agronegócio e à cultura do rodeio, com a certeza de que a festa será um marco na história da cidade.

Da redação