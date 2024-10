Peça orçamentária da Prefeitura foi tema de uma audiência pública no Legislativo Municipal nesta quarta (23)

publicado em 24/10/2024

Câmara inicia debates sobre orçamento de R$ 690 milhões para Votuporanga em 2025 (Foto: Assessoria)

Da redaçãoA Câmara Municipal de Votuporanga iniciou nesta quarta-feira (23), por meio de uma audiência pública, os debates sobre o orçamento do município para 2025. O projeto, que estima a receita e fixa as despesas da Administração Pública, também conhecido como LOA (Lei Orçamentária Anual) é o que norteia os investimentos e possíveis obras para o próximo ano.A audiência foi acompanhada por vereadores da atual legislatura, como o presidente da Câmara, Daniel David (MDB), Jura (PSB), Chandelly Protetor (Republicanos), Valdecir Lio (MDB), Emerson Pereira (PSD), Jezebel (PP) e Nilton Santiago (MDB), além dos futuros vereadores, Débora Romani (PL) e Marcos Moreno (PL). Já pela Prefeitura, coube ao secretário da Fazenda, Deosdete Vechiato, explicar os números para todos que estavam presentes.No documento, a Secretaria Municipal da Fazenda apresenta a perspectiva de um aumento na receita da ordem de apenas 9,8% em relação ao orçamento deste ano, o que equivale a cerca de R$ 62 milhões a mais nos cofres municipais. Dessa forma, com base na peça, o prefeito Jorge Seba (PSD), terá para o ano que vem o total de R$ 690,6 milhões para administrar Votuporanga.Desse montante, R$ 551,9 milhões são da Administração Direta (Prefeitura), R$ 63,9 milhões são do Votuprev e R$ 74,8 milhões da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente). Já o Duodécimo da Câmara Municipal foi estabelecido em R$ 8,9 milhões.A proposta prevê um orçamento de R$ 150 milhões para a Secretaria da Saúde e R$ 181 milhões para a Pasta de Educação. Para o setor social foram reservados mais de R$ 21 milhões, levando em consideração o Fundo Municipal de Assistência Social e os recursos do Fundo Social da Solidariedade.A secretaria que terá menos recursos a sua disposição será a de Transparência e Gabinete Civil. O secretário da Pasta, irá administrar apenas R$1,5 milhão. Em contrapartida, para a Secretaria de Obras Públicas foram reservados R$ 45,8 milhões.