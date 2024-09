Nos dias 25 e 26/9, o Senac Votuporanga realizará a Jornada Senac de Rádio, um evento para os amantes da comédia e do rádio

publicado em 25/09/2024

Senac Votuporanga promove Jornada Senac de Rádio com oficinas de Carolina Cardinale e Zé Américo (Foto: Senac)

Nos dias 25 e 26/9, o Senac Votuporanga realizará a Jornada Senac de Rádio, um evento para os amantes da comédia e do rádio.Em 25/9, a renomada atriz e comediante Carolina Cardinale conduzirá a oficina “Levando a sério papéis cômicos – A construção da personagem na Comédia”. Durante a oficina, os participantes terão a oportunidade de aprender técnicas e elementos essenciais da comédia para a criação de personagens no audiovisual, teatro e audiolivros. Carolina também abordará reflexões sobre a linha tênue entre o compromisso com o riso e a responsabilidade social do artista.Já em 26/9, o famoso humorista Zé Américo participará do bate-papo “Nas ondas do humor”. Zé é amplamente reconhecido por seu trabalho em rádio e TV, incluindo programas como “A Praça é Nossa”, “Domingão do Faustão” e “Café com Bobagem”. Durante o bate-papo, ele discutirá as diferenças do humor no rádio e na TV, além de oferecer sugestões criativas para a criação de personagens.O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (17) 3426-6709.Carolina Cardinale: Comunicadora e atriz há 20 anos, Carolina transita por diferentes segmentos como teatro, cinema, publicidade e internet. Entre os trabalhos, destaca-se sua participação no filme “Os homens são de Marte e é pra lá que eu vou” e a Websérie Brígida onde foi indicada ao prêmio de melhor atriz de comédia no Rio Webfest 2017/18. Ela é roteirista e idealizadora de produções audiovisuais e teatrais, além de projetos ligados à cultura e educação. Produziu, atuou, roteirizou e dirigiu audiopeças com o Coletivo Palco Aberto no app Clubhouse, em 2021. Trabalhou por dois anos como diretora artística na empresa de dublagem e audiolivros Centauro Comunicaciones, de 2022 a 2024, produzindo para Audible Brasil. Atualmente, é proprietária da Cardinale Produções, onde faz roteiros, preparação de atores e comunicadores, e edição de mídias audiovisuais. Além disso, é docente do curso técnico em Teatro no Senac Votuporanga.Zé Américo: Radialista desde 1986, com passagens na rádio Jovem Pan, na rádio Transamérica, na rádio Nova FM, na rádio Nativa, Educadora, na rádio Transcontinental, na rádio Play FM e rádio Band FM. Atua como locutor, produtor, coordenador, ator, humorista, redator e apresentador de TV. Trabalhou por 28 anos na Praça é Nossa, 35 anos no Café com Bobagem, dois anos no Domingão do Faustão, na Rede Globo, além de shows nos Estados Unidos e México. Além disso, Zé Américo foi apresentador do programa ‘Você se lembra’, no prime time do SBT.Senac VotuporangaEndereço: Rua Guaporé, 3.221 – Nova Boa Vista – Votuporanga/SPInformações: https://www.sp.senac.br/senac-votuporanga