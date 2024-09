Esse resultado coloca a instituição em uma posição de destaque não apenas regional, mas também nacional

publicado em 13/09/2024

A Santa Casa de Votuporanga encerrou o mês de agosto com um feito extraordinário: uma taxa de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS) de apenas 0,6%, um dos índices mais baixos já registrados em hospitais no Brasil. Esse resultado coloca a instituição em uma posição de destaque não apenas regional, mas nacionalmente, superando as expectativas dos principais órgãos reguladores de saúde. Em um cenário onde as IRAS são uma preocupação constante em qualquer ambiente hospitalar, com potencial para aumentar o tempo de internação e, em casos mais graves, levar a óbito, a conquista da Santa Casa de Votuporanga é um marco no cuidado e segurança dos pacientes.Enquanto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabelece que as taxas de infecção variam entre 5% e 14%, e a Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta médias de 7% a 10%, a Santa Casa se mantém em um patamar muito abaixo, demonstrando um controle eficaz e exemplar. No Estado de São Paulo, o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE/SP) recomenda taxas entre 3% e 5%, o que faz o índice de 0,6% obtido pela Santa Casa ser ainda mais significativo e digno de celebração.Esse resultado só foi possível graças a uma estratégia meticulosa e ao empenho incansável de toda a equipe multidisciplinar e dos setores de apoio. Medidas como a adesão rigorosa aos Cinco Momentos de Higiene das Mãos, intensificação da limpeza e desinfecção de superfícies, implantação de desinfetante pronto uso, e a adoção de uma metodologia de limpeza hospitalar inovadora, com a aquisição de equipamentos de última geração, foram essenciais para esse sucesso. A parceria com a empresa RL, que trouxe treinamentos especializados e novos protocolos de higiene e limpeza, bem como a validação rigorosa dos processos de limpeza concorrente e terminal, garantiram um ambiente hospitalar seguro para pacientes e colaboradores. Além disso, a implementação do teste de ATP (adenosina trifosfato) para validar a limpeza e a desinfecção dos ambientes com peróxido de hidrogênio, em parceria com a empresa Devant Care, elevou o nível de controle e prevenção.A equipe do Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde destaca que esse êxito é fruto do envolvimento e comprometimento de todos os setores da instituição, desde a administração e diretorias assistenciais até a equipe multidisciplinar e os setores de apoio. Esse trabalho em equipe e o investimento contínuo em qualidade assistencial consolidam a Santa Casa de Votuporanga como uma referência de excelência em saúde, não apenas para Votuporanga, mas para mais de 50 cidades da região, reafirmando seu destaque em âmbito nacional.Ao alcançar esse índice de infecção, a Santa Casa não apenas protege seus pacientes, mas também redefine os padrões de segurança hospitalar, mostrando que é possível atingir níveis de excelência em cuidados de saúde com dedicação, inovação e compromisso coletivo.