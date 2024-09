Geraldo Aparecido de Paula, de 41 anos de idade, chegou a ser transferido para o Hospital de Base de Rio Preto, mas não resistiu

publicado em 11/09/2024

Geraldo Aparecido de Paula, de 41 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de anteontem no HB de Rio Preto (Foto: Arquivo pessoal)

Da redaçãoA segunda vítima do acidente de segunda-feira (9), envolvendo uma motocicleta e um caminhão, na rodovia Péricles Belini, em Cardoso, morreu na noite de anteontem. Geraldo Aparecido de Paula, de 41 anos, sofreu politraumatismo e estava internado no Hospital de Base de Rio Preto, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.Geraldo estava na garupa da motocicleta de Diego Carlos Domingues Pereira, de 33 anos, quando colidiram com um caminhão no trevo que conecta a rodovia Péricles Belini à rodovia Valdemar Lopes Ferraz. Com o impacto, Diego morreu na hora e Geraldo precisou ser socorrido às pressas para a Santa Casa de Votuporanga.No hospital votuporanguense, a vítima recebeu os primeiros cuidados e passou por cirurgia, mas diante da gravidade do caso foi transferido para o HB na madrugada seguinte ao acidente. Na noite de anteontem, porém ele apresentou piora e acabou não resistindo.A Polícia Civil agora investiga o caso para apontar o que pode ter provocado o acidente. Diego foi sepultado na manhã de terça-feira (10), às 11h, no Cemitério Municipal de Cardoso. Até o fechamento desta edição, não havia informações sobre o velório e sepultamento de Geraldo.