publicado em 21/09/2024

Audiovita promove Jantar Especial no restaurante O Cedro e apresenta a última novidade em aparelhos auditivosNa última quinta-feira, o Restaurante O Cedro, em Votuporanga, foi o cenário de um jantar exclusivo promovido pela fonoaudióloga Lívia Daniel, diretora clínica da AUDIOVITA – Aparelhos Auditivos em parceria com a Beltone Achieve para apresentação dos aparelhos auditivos da linha premium. O evento reuniu renomados médicos especialistas em perdas auditivas para a apresentação técnica dos novos aparelhos auditivos da linha Beltone Achieve.Durante a noite, os convidados puderam conhecer as inovações que a Beltone trouxe ao mercado com seus aparelhos auditivos premium. A tecnologia avançada do Beltone Achieve se destaca por oferecer 150% mais clareza de fala em ambientes ruidosos, permitindo que os usuários participem de conversas mesmo em situações desafiadoras, como restaurantes lotados ou grandes eventos.“É fundamental que nossos pacientes sintam-se incluídos, independentemente do ambiente. Com o Beltone Achieve, isso se torna uma realidade”, ressaltou Lívia Daniel. A fonoaudióloga também enfatizou a importância da audição em nosso dia a dia, destacando que a tecnologia oferece não apenas clareza na fala, mas também segurança, permitindo ouvir sons que vêm de fora do campo de visão, como carros e pessoas se aproximando.Além da performance auditiva, a resistência dos aparelhos foi um ponto alto da apresentação. Os Beltone Achieve são à prova de umidade e suor, garantindo que os usuários possam desfrutar de atividades ao ar livre ou em dias de chuva, sem preocupações.“A ideia é que nossos clientes se concentrem em viver intensamente, sem se preocupar com a manutenção de seus aparelhos auditivos”, concluiu Lívia. O jantar, além de um espaço de aprendizado, foi uma oportunidade para troca de experiências entre os especialistas, reforçando a importância da atualização constante no campo da audiologia.Se você busca mais qualidade de vida e não quer perder nenhum momento, conheça os aparelhos auditivos Beltone Achieve na AUDIOVITA. Aproveite cada dia, faça chuva ou faça sol, e ouça mesmo no barulho!Agende uma consulta na AUDIOVITA e ouça com conforto e tranquilidade os sons que a vida oferece.Audiovita Aparelho AuditivosRua Minas Gerais, 3875Fone: (17) 3406-0571www.audiovitabr.com