publicado em 31/08/2024

Jorge Seba também aproveitou a propaganda eleitoral gratuita para se apresentar e apresentar os feitos de sua gestão (Foto: Redes sociais)

Da redaçãoJorge Seba, da coligação Votu Segue Avançando (Republicanos, PP, MDB, Podemos, PSD, PL e PSB), também abriu a sua programação no rádio se apresentando. Com o maior tempo dentre todos os candidatos, ele falou por seis minutos 45 segundos a aproveitou o tempo maior para também apresentar o que ele classificou como suas principais conquistas.Logo na abertura, ele foi apresentado pela locutora como “Jorge do Asfalto”, em referência aos recentes investimentos no recapeamento de ruas na cidade. “O Jorge é o nosso prefeito, esposo da Rose, pai do Jorginho Seba e do Tui. Também é avô do Jorginho Neto, do Henrique e da Julinha”, diz a apresentação de Seba.O candidato ainda convidou a população a participar do programa, mandando perguntas e mensagens para um WhatsApp da campanha. Ao ser questionado por sua locutora sobre a sensação ao olhar para os últimos quatro anos de governo, Jorge disse que muito foi feito por Votuporanga, mas há muito ainda para se fazer.“Agora é hora de continuarmos essa caminhada por Votuporanga trabalhando mais. Sei da responsabilidade que assumo com cada votuporanguense, porque temos em nossas mãos a chance de não retroceder e sim continuar avançando com fé em Deus e esperança de que o amanhã pode e deve ser ainda melhor e de que os nossos esforços, todos os dias, não serão em vão”, completou.Para encerrar, o programa de Jorge Seba ainda elencou algumas obras entregues em seu governo e destacou três que ele classifica como principais conquistas que são: o recapeamento, a reforma e ampliação de escolas que, segundo ele, resultou na abertura de cerca de mil novas vagas de creche e na área da saúde a ampliação do horário de atendimento nas unidades de saúde, que antes ia até às 17h e agora é feito até as 19h. Por fim, Jorge incluiu também as obras do desfavelamento como uma de suas principais ações.