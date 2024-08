Ato foi realizado no Votuporanga Clube e reuniu lideranças políticas, empresariais e um grande público na manhã deste sábado

publicado em 24/08/2024

Ato reuniu lideranças e um grande público no Votuporanga Clube (Foto: A Cidade)

Da redação

O atual prefeito Jorge Seba (PSD), pediu o apoio da população para, simbolicamente, escrever o segundo capítulo de sua história por Votuporanga, durante o evento de lançamento de sua candidatura à reeleição. O ato, que também oficializou Luiz Torrinha como candidato a vice, foi realizado no Votuporanga Clube e reuniu lideranças políticas, empresariais e um grande público na manhã deste sábado (24).

A cerimônia foi prestigiada, é claro, pelos candidatos a vereador que compõem a base aliada de Seba, lideranças empresariais como Valmir Dornelas, Carlinhos Marão e outros, e lideranças políticas como os deputados estaduais Carlão Pignatari (PSDB) e Danilo Campetti (Republicanos). Dois ex-prefeitos (além de Carlão) também participaram, Pedrão Stefanelli e Juninho Marão, bem como pelo menos seis deputados federais e estaduais encaminharam vídeos de apoio à candidatura.

Em seu discurso, Torrinha disse que se sente honrado em estar ao lado de Jorge Seba na luta por uma cidade cada vez melhor. “Se estou aqui hoje é graças a você, Jorge, e por causa da Rose. Muito obrigado por deixar eu participar dessa campanha vitoriosa que com certeza vamos ganhar e avançar”, disse.

Jorge Seba, por sua vez, adotou um discurso mais poético. Ele simbolizou a sua primeira gestão como se fosse um livro de sua história de trabalho por Votuporanga e pediu apoio para que siga agora para o segundo capítulo deste livro, ou seja, o segundo mandato.

“Esse livro vem desde as primeiras páginas falando do hospital de campanha, das pessoas que precisavam comer na pandemia e a Rose [Seba] ajudou a elas com o Prato Solidário. Nestas páginas estão também a nossa luta contra pandemia, as finanças difíceis. As páginas que também foram escritas na saúde e que são memoráveis. Podemos enumerar diversas coisas, mas nunca podemos esquecer do cuidado com as pessoas. Por isso me coloco à disposição da população para continuar a escrever essas páginas”, afirmou Seba.