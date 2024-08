A família está oferecendo recompensa para quem encontrar o animal

publicado em 16/08/2024

Ana Castela, Gustavo Mioto e o gato Koda (Foto: Instagram)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brFãs do casal de cantores Ana Castela e Gustavo Mioto se mobilizam na internet em busca de um gato desaparecido em Votuporanga. O animal é dos pais do cantor votuporanguense e desapareceu na última segunda-feira (12).O gato macho desapareceu no Condomínio Villa Lobos. “Estamos à procura de um gato macho que desapareceu no Condomínio Villa Lobos. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro dele, por favor, entre em contato com João pelo telefone (17) 99603 – 2267. Ele atende pelo nome de Koda. Sua ajuda é muito importante!”, diz um comunicado.Os pais de Gustavo vieram passar o final de semana do Dia dos Pais em Votuporanga, e na madrugada de segunda-feira (12), o gato desapareceu. “Nós não sabemos como ele fugiu, se fugiu, se alguém pegou; nós não sabemos direito o que aconteceu. O que nós queremos é encontrá-lo. Qualquer ajuda é bem-vinda”, contou Marcos Mioto, pai de Gustavo, à reportagem do jornal. A família está oferecendo recompensa para quem encontrar o animal.