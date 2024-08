Candidato não participou do programa de rádio, por problemas técnicos, mas aproveitou seu tempo na TV Unifev

publicado em 31/08/2024

Sabendo do pouco tempo que tinha, Dr. Hery e sua candidata a vice, Emannuelle Frois, se apresentaram rapidamente e logo depois chamaram os eleitores para conhecerem seu plano de governo (Foto: Reprodução)

Da redaçãoO candidato a prefeito de Votuporanga, Dr. Hery (Avante), utilizou seu primeiro dia de propaganda eleitoral gratuita para convocar o eleitorado votuporanguense a conhecer seu plano de governo. Ao contrário do que foi noticiado anteriormente, o político não participou apenas do programa de rádio, segundo ele, por problemas técnicos, mas aproveitou seu tempo na TV Unifev.Sua coligação, “Votuporanga para Todos”, dos partidos Avante, Mobiliza, DC e PMB, tem 24 segundos reservados dentro do tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita. O tempo dos candidatos foi estabelecido pela Justiça Eleitoral e leva em consideração a bancada na Câmara dos Deputados dos partidos que fazem parte de cada coligação.Sabendo do pouco tempo que tinha, Dr. Hery e sua candidata a vice, Emannuelle Frois, se apresentaram rapidamente e logo depois chamaram os eleitores para conhecerem seu plano de governo, por meio de um QR Code que colocaram na tela.“Infelizmente nós só temos 24 segundos de tempo de televisão, e é exatamente por esse motivo que eu peço para você acessar nossas redes sociais, através desse QR Code, para você ter acesso ao melhor e maior programa de governo da história de Votuporanga, que vai impactar a sua vida e a de nossa cidade”, diz o candidato.No rádio, os blocos para prefeito e vice serão das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10; e das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40, na TV Unifev. Os programas serão de segunda a sábado e as inserções serão todos os dias. A propaganda gratuita no rádio e na televisão termina em 3 de outubro.