Prêmios da promoção do Dia dos Pais foram entregues na manhã desta quarta-feira (21)

publicado em 21/08/2024

Maykon Kleiton Dominice (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brQuando tem que ser acontece. E foi assim que pastor Maykon Kleiton Dominice ganhou a moto zero quilômetro da promoção do Dia dos Pais da ACV e Flash Net Brasil, entregue na manhã desta quarta-feira (21), na sede da empresa fornecedora de internet. A motocicleta Honda Bross, avaliada em R$ 23 mil, foi o prêmio principal da campanha.Diretoria da Associação Comercial de Votuporanga, comerciantes e imprensa acompanharam a entrega dos prêmios. “Foi uma felicidade muito grande receber a notícia por volta das 10h, quando me ligaram informando que eu tinha sido contemplado com a moto, então receber uma boa notícia logo cedo é muito bom”, contou Maykon à reportagem do jornal. Ele, que tem 38 anos e é pastor da Igreja Mundial, concorreu na promoção por um acaso.Cliente da Flash Net Brasil, o pastor foi pagar o boleto da mensalidade na lotérica, porém o documento não passou. “Então eu vim até a Flash Net, a atendente me atendeu muito bem, me ofereceu um cafezinho, perguntou se eu queria participar do sorteio e me deu um cupom. O boleto valia R$ 112 e no final eu ganhei R$ 23 mil”, revelou ele, que pretende vender o veículo para comprar um automóvel. “Eu sou pastor e viajo muito aqui na região, então ela vai se transformar em um carro”, concluiu.Os 22 sortudos da campanha do Dia dos Pais do comércio de Votuporanga foram recebidos em evento especial para receber os prêmios. Os ganhadores dos planos de internet foram Rogério Scala (Supermercado Santa Cruz); Cláudia Silva de Jesus (Porecatu); Bruna Teixeira (Francini Baby); Olesia Caporalini (Delikato Móveis); e Silma Nascimento (Porecatu).Os clientes que ganharam os vales-compras foram José Bartello (JS Pneus) de Floreal; também cliente da JS Pneus, José Francisco Rodrigues; Natan Gabriel de Castro (Chita de Luxo); Elza Barufi (Rosa Mística) e Eliane Medalha (Sueli Center). Os demais são de Votuporanga.Todos os 11 atendentes das vendas sorteadas também receberam vales-compras de R$ 200. Para participar das campanhas promocionais, as empresas devem entrar em contato com a ACV pelo (17) 98132 – 0022.