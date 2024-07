Cidade

Movimento Sem-Terra protesta na frente da Prefeitura de Álvares Florence contra reintegração de posse

Os manifestantes são moradores do "Acampamento Vale do Amanhecer" e protestam contra o pedido de desapropriação do local

publicado em 18/07/2024

A movimentação continua nesse momento na cidade de Álvares Florence (Foto: A Cidade)

Integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra) de Álvares Florence realizaram nesta quinta-feira (18), pela manhã, em frente a prefeitura da cidade vizinha um protesto contra a reintegração de posse do acampamento.



Os manifestantes são ocupantes do "Acampamento Vale do Amanhecer", que fica na estrada vicinal José Pinto Sobral - que liga Américo de Campos a Álvares Florence - de onde saíram em caminhada com cartazes rumo a Prefeitura de Álvares Florence onde protestaram contra a decisão da Administração Municipal.



