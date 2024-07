Dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico mostram o balanço entre empresas abertas e fechadas na cidade

publicado em 18/07/2024

Mais de 200 empresas abrem as portas em Votuporanga nos seis primeiros meses de 2024 (Foto: Divulgação)

Daniel Marques

Números da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico mostram que mais de 200 empresas abriram suas portas em Votuporanga somente nos seis primeiros meses de 2024. O saldo entre firmas abertas e fechadas, portanto, segue positivo.

No total, 78 empresas encerraram suas atividades em 2024. Por outro lado, foram abertas 316 empresas, o que resulta em um saldo positivo de 238 firmas no ano. Para abrir uma pequena empresa basta dirigir-se até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde os colaboradores do Sebrae fornecem todas as informações necessárias.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico também auxilia as pessoas que pretendem abrir uma empresa. “Oferecemos agilidade na abertura de empresas por meio de um serviço online de abertura; processo rápido e simples; e acesso ao crédito com juros subsidiado no Banco do Povo”, destaca a pasta.

O município de Votuporanga conta também com a Lei Complementar nº 471, de 15 de fevereiro de 2022, criada com a finalidade de instituir o Plano de Desenvolvimento Econômico do Município de Votuporanga, objetivando o interesse público em geral, lastreado na geração de empregos e renda para o munícipe, bem como na elevação dos níveis econômicos e tributários do ente público. A Lei visa ainda incentivar empresas que pretenderem instalar-se no município, bem como as já instaladas, com pretensão comprovada de ampliações.

Questionado sobre o motivo do fechamento de empresas, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Miguel Maturana Filho, destaca que o saldo na cidade é positivo. “É compreensível se preocupar com o fechamento de empresas, mas é importante lembrar que a dinâmica da economia é complexa e envolve diversos fatores, mesmo com essas dificuldades o saldo de empresas abertas em nossa cidade é positivo. Apesar dos desafios, existem motivos para ter uma visão muito otimista para o futuro de Votuporanga”, comentou.