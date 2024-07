A condição de estabilidade volta ao Estado de São Paulo na sexta-feira

publicado em 09/07/2024

Frente fria chega ao Estado de São Paulo e provoca instabilidade climática em Votuporanga nesta semana com frio e calor Foto: A Cidade

De acordo com o Impmet (Centro de Meteorologia da Unesp), esta nova frente fria que chegou ao Estado favorece instabilidades como o aumento da nebulosidade e chuvas isoladas. Em Votuporanga, porém, não há previsão de chuva, apenas declínio nas temperaturas máximas que até ontem oscilavam entre 30 e 36 graus e agora não devem passar de 25 graus.

Já as mínimas não devem passar dos 15 graus, uma queda de cerca de quatro graus em relação à semana passada. Isso, porém, só deve ocorrer entre hoje e amanhã. A condição de estabilidade volta ao Estado de São Paulo na sexta-feira, propiciando céu claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva na maioria das regiões e com temperaturas máximas em elevação, voltando à casa dos 34 graus.

Entretanto, essa condição dura pouco, devido a chegada de uma nova frente fria ao Estado no final de semana, o que fará com que as temperaturas voltem a cair, provocado o chamado efeito “gangorra”.

A chegada de uma frente fria ao Estado de São Paulo promete deixar o clima em Votuporanga ainda mais instável do que o de costume. Entre hoje e amanhã estão previstas quedas abruptas na temperatura, mas na quinta e na sexta-feira o calor deve voltar, com perspectivas de que o frio retorne no final de semana.