Unidades de ensino do município promoveram danças caipiras com direito a ‘guloseimas da roça’ e muita diversão

publicado em 02/07/2024

Alunos do Cemei Terezinha Guerra encantaram pais e familiares durante a festa junina da escola no último sábado (Foto: A Cidade)

Da redação

Durante o mês de junho, as escolas de Votuporanga reafirmaram seu compromisso com uma das mais queridas tradições culturais brasileiras: as festas juninas. As unidades de ensino do município realizaram eventos que celebraram a rica herança caipira, proporcionando aos estudantes e suas famílias momentos de alegria e confraternização.

As festividades incluíram danças típicas, onde os alunos puderam mostrar suas habilidades em quadrilhas e coreografias tradicionais. Os cenários decorados com temas caipiras transportaram os presentes para um ambiente rural, repleto de bandeirinhas coloridas e balões, elementos característicos dessa festividade tão popular no país.

No Cemei Terezinha Guerra, por exemplo, na Vila América, professores, funcionários e a direção da escola ensaiaram por dias, e decoraram toda a escola para receberem dezenas de pais e familiares no último sábado (29). Crianças do berçário, maternal e pré se vestiram de caipira para encantarem a todos os presentes.

“O Brasil é um país que valoriza pouco a própria cultura e desconhece que as festividades populares são cultura. É muito importante a gente manter na escola a alegria, o vínculo social e principalmente a herança cultural de vários povos que chegaram no nosso país e construíram uma nova cultura. A escola também deve ser lugar de alegria. É um lugar de aprendizagem, mas também é lugar de pessoas e as pessoas precisam ser felizes”, disse a diretora da escola, Jamile Ferreira de Oliveira.

Além das apresentações dos alunos, não faltaram na escola as tão esperadas "guloseimas da roça". Doces como pé-de-moleque, paçoca, pipoca e chocolate quente foram servidos aos participantes, reforçando o aspecto gastronômico típico das festas juninas.

A “festança” também foi acompanhada pelo prefeito Jorge Seba (PSD) e pela primeira-dama Rose Seba, atendendo ao convite da pequena Maria Luiza, aluna do “Pré I”, que esteve recentemente no gabinete do prefeito para lhe entregar o convite pessoalmente.

“Foi muito bom estar com vocês, ouvir suas reivindicações e conhecer de perto o trabalho que é realizado pela equipe da prefeitura. Rose e eu ficamos encantados em participar desse momento mágico com nossos pequenos”, disse o prefeito.