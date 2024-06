Cidade

Vereador de Votuporanga pede mutirão de limpeza em áreas verdes do município

publicado em 18/06/2024

O vereador Chandelly Protetor solicitou à Saev que promova um mutirão de limpeza nas áreas verdes de sua responsabilidade (Foto: Assessoria) Franclin Duarte

Ainda durante a sessão ordinária da noite desta segunda-feira (17), o vereador Chandeli Protetor (Republicanos) apresentou uma indicação onde solicita a realização de um mutirão de limpeza nas reservas ambientais, áreas verdes e áreas de preservação permanentes de Votuporanga. O pedido foi encaminhado à Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente), que é a responsável pela manutenção dessas áreas.

Segundo Chandelly, há muitos locais que estão com aspecto de abandono, com mato alto, lixo, o que acaba contribuindo com o surgimento de insetos, animais peçonhentos, bem como prejudicando a estética urbanística desses locais.



“Apresentamos a presente propositura no sentido de que seja oficiado ao Superintendente da Saev Ambiental, para que providencie na maior brevidade possível o pleito mencionado, atendendo assim, os anseios de munícipes que nos procuraram recentemente”, disse o vereador em sua justificativa.





