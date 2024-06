A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sob coordenação do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra), e o SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) divulgam 72 vagas gratuitas divididas em seis qualificações

publicado em 13/06/2024

Estão disponíveis 72 vagas divididas em seis qualificações

Mais uma oportunidade para quem deseja se qualificar ou está em busca de uma nova área de atuação no mercado de trabalho. A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sob coordenação do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra), e o SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) divulgam 72 vagas gratuitas divididas em seis qualificações.

As inscrições podem ser feitas no SEST SENAT, que fica na Rua Copacabana, nº 4722, no bairro Parque Santa Felícia. De segunda a quinta-feira, o atendimento é das 7h às 19h; na sexta-feira, das 7h às 18h; e, no sábado, das 7h às 12h.

O contato para mais informações é o WhatsApp do SEST SENAT (61) 2017-0073 ou pelo telefone do CTMO (17)3406-1488, ramal 29.

Capacitação para Frentistas

Previsto para ser realizado de 15 a 16 de julho, com os módulos: Características da profissão; Competência pessoais e profissionais; Serviço operacional do frentista; Procedimentos de manutenção dos postos revendedores; Conferência de qualidade do produto; Riscos; Ações de prevenção e combate a incêndio. Para este curso são ofertadas 15 vagas para pessoas a partir de 18 anos.

NR 20 - Básico - Classe III

Previsto para ser realizado de 17 a 18 de julho, das 18h às 22h, com os módulos: Inflamáveis: Características, Propriedades, Perigos e Riscos; Controles Coletivo e Individual para Trabalhos com Inflamáveis; Fontes de Ignição e seu Controle; Procedimentos básicos em situações de emergência com inflamáveis; Conteúdo Prático: Conhecimentos e Utilização dos Sistemas de Segurança contra Incêndio com Inflamáveis. Para este curso são ofertadas 8 vagas para pessoas a partir de 18 anos.

Operador de Minicarregadeira

Previsto para ser realizado nos dias 13,14 e 27 de julho, com os módulos: Tópicos das Normas Regulamentadoras: NR 06, NR 11 e NR 12 e Componentes Básicos e Características Técnicas Operacionais das Mini Carregadeiras; Características do Operador de Minicarregadeira, Conversão de Unidades, Manutenção e Conservação do Equipamento e Avaliação; Atividades desenvolvidas com a Minicarregadeira; e aula prática de operação com o equipamento.

Para este curso são ofertadas 8 vagas para pessoas a partir de 18 anos.

Operador de Guindaste Hidráulico Articulado

Previsto para ser realizado de 15 a 18 de julho, com os módulos: Noções sobre acidentes e doenças decorrentes da exposição aos riscos existentes na máquina, equipamentos e implementos; Princípios de segurança, descrição e identificação de riscos associados a utilização da máquina e equipamentos; Noções sobre legislação de trânsito e de legislação de segurança e saúde no trabalho; Permissão de trabalho e sinalização de segurança; Procedimentos em situação de emergência; Equipamentos de Proteção Coletiva - EPCs e Equipamentos de Proteção Individual – EPIs; Sistemas de bloqueio de funcionamento da máquina e equipamento; Método de trabalho seguro e operação com segurança da máquina ou equipamento. Para este curso são ofertadas 8 vagas para pessoas a partir dos 18 anos.

Formação para Operador de Pá Carregadeira

Previsto para ser realizado nos dias 27 e 27 de julho e 3 e 4 de agosto, com os módulos: Medidas de controle dos riscos: Equipamentos de Proteção Coletiva; EPCs e Equipamentos de Proteção Individual, EPIs; Funcionamento das proteções: como e por que devem ser usadas ,Sistemas de bloqueio de funcionamento da máquina e equipamento durante operações de inspeção, limpeza, regulagem, lubrificação e manutenção com segurança, Método de trabalho seguro e operação com segurança da máquina ou equipamento; Permissão de trabalho e sinalização de segurança; Princípios de segurança, descrição e identificação de riscos associados a utilização da máquina e equipamentos e as proteções específicas contra cada um deles; Noções sobre legislação de trânsito e de legislação de segurança e saúde no trabalho; Como, por quem e em que circunstâncias uma proteção pode ser removida. Para este curso são ofertadas 8 vagas para pessoas a partir dos 18 anos.

Gestão da Frota